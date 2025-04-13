Обстрелян центр Донецка, в Белгородской и Херсонской областях погибшие и раненые

Женщина ранена
в результате атаки украинского дрона на Шебекино Белгородской области, осколками посечён автобус. В селе Глотово Грайворонского округа ранен
мирный житель. Также в Шебекине повреждены
два производственных цеха и ЛЭП, в Герасимовке - автобус, в Долгом, Борках, Тишанке, Шаховке повреждены или сгорели частные дома и автомобили. Затем в Белгородской области атакованы Майский, Николаевка, Ясные Зори, Новое, Илек-Кошары, Безымено, Новый Путь, Климовое, повреждены частные жилые дома и автомобили. В посёлке Ракитное в результате атаки украинского дрона на грузовик погиб водитель.
В Малой Лепетихе Херсонской области погиб
65-летний местный житель, в Каховке ранена 83-летняя женщина, в Новой Каховке частично обрушился многоквартирный дом. В результате обстрела частного дома в Голой Пристани погибли
мужчина 1956 г.р. и женщина 1961 г.р., ранены мужчины 1958 г.р, 1986 г.р. и женщина 1969 г.р.