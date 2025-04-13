Обстрелян центр Донецка, в Белгородской и Херсонской областях погибшие и раненые

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Женщина ранена в результате атаки украинского дрона на Шебекино Белгородской области, осколками посечён автобус. В селе Глотово Грайворонского округа ранен мирный житель. Также в Шебекине повреждены два производственных цеха и ЛЭП, в Герасимовке - автобус, в Долгом, Борках, Тишанке, Шаховке повреждены или сгорели частные дома и автомобили. Затем в Белгородской области атакованы Майский, Николаевка, Ясные Зори, Новое, Илек-Кошары, Безымено, Новый Путь, Климовое, повреждены частные жилые дома и автомобили. В посёлке Ракитное в результате атаки украинского дрона на грузовик погиб водитель.
ВСУ обстреляли центр ДонецкаУдар пришёлся между улицами Артема и Университетской. Повреждены корпус №4 Института проблем искусственного интеллекта, здание Донецкого научно-исследовательского угольного института, здание Минтруда, где полностью выбило стекла на пяти этажах. Кроме того, повреждены несколько жилых многоквартирных домов, а также автосалон. В Александровке при детонации взрывоопасного предмета ранена женщина 1963 г.р.
В Малой Лепетихе Херсонской области погиб 65-летний местный житель, в Каховке ранена 83-летняя женщина, в Новой Каховке частично обрушился многоквартирный дом. В результате обстрела частного дома в Голой Пристани погибли мужчина 1956 г.р. и женщина 1961 г.р.,  ранены мужчины 1958 г.р, 1986 г.р. и женщина 1969 г.р.
 

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