Обстрелян центр Донецка, в Белгородской и Херсонской областях погибшие и раненые

Удар пришёлся между улицами Артема и Университетской. Повреждены корпус №4 Института проблем искусственного интеллекта, здание Донецкого научно-исследовательского угольного института, здание Минтруда, где полностью выбило стекла на пяти этажах.

Кроме того, повреждены несколько жилых многоквартирных домов, а также автосалон. В Александровке при детонации взрывоопасного предмета ранена женщина 1963 г.р.