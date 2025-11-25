Трамп утвердил "миссию Генезис", в РФ заявили, что гонка в сфере ИИ определит, кто будет править миром

Президент США Дональд Трамп подписал указ
, который создаёт условия для реализации «миссии Genesis», направленной на всестороннюю поддержку развития искусственного интеллекта. По замыслу авторов инициативы, она ускорит научные исследования и повысит качество жизни всех американцев. Предполагается, что "миссия Генезис" станет такой же важной, как знаменитый «проект Манхэттен» времён Второй мировой войны, подразумевавший создание атомной бомбы в США.
Днями ранее супермиллиардер Илон Маск заявил
в Саудовской Аравии, что ИИ в горизонте 10-20 лет позволит людям вообще не работать, и что это единственный путь к благополучию всех и каждого.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего" заявил
, что результат мировой гонки в сфере искусственного интеллекта определит, кто "будет править миром в экономическом плане".
Между тем крупные американские страховщики обратились к регуляторам с требованием исключить из перечня страхуемых рисков те, что связаны с ИИ, потому что они не могут их просчитать
. Один из авторов инициативы называет результаты работы больших ИИ-моделей «чем-то, очень напоминающим чёрный ящик». Страховщиков пугают не крупные суммы выплат как таковые, а массовость событий, которые могут наступить по вине ИИ. В частности, для страховой компании единственная выплата в размере $400 млн не является проблемой, но если по вине ИИ наступит 10 000 страховых случаев одновременно, это может представлять риск для страхового бизнеса даже крупной компании.