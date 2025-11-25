Трамп утвердил "миссию Генезис", в РФ заявили, что гонка в сфере ИИ определит, кто будет править миром

Один из авторов инициативы называет результаты работы больших ИИ-моделей «чем-то, очень напоминающим чёрный ящик». Страховщиков пугают не крупные суммы выплат как таковые, а массовость событий, которые могут наступить по вине ИИ. В частности, для страховой компании единственная выплата в размере $400 млн не является проблемой, но если по вине ИИ наступит 10 000 страховых случаев одновременно, это может представлять риск для страхового бизнеса даже крупной компании.

Между тем крупные американские страховщики обратились к регуляторам с требованием исключить из перечня страхуемых рисков те, что связаны с ИИ, потому что они не могут их просчитать