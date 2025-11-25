 

Трамп утвердил "миссию Генезис", в РФ заявили, что гонка в сфере ИИ определит, кто будет править миром

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который создаёт условия для реализации «миссии Genesis», направленной на всестороннюю поддержку развития искусственного интеллекта. По замыслу авторов инициативы, она ускорит научные исследования и повысит качество жизни всех американцев. Предполагается, что "миссия Генезис" станет такой же важной, как знаменитый «проект Манхэттен» времён Второй мировой войны, подразумевавший создание атомной бомбы в США. 
Днями ранее супермиллиардер Илон Маск заявил в Саудовской Аравии, что ИИ в горизонте 10-20 лет позволит людям вообще не работать, и что это единственный путь к благополучию всех и каждого.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего" заявил, что результат мировой гонки в сфере искусственного интеллекта определит, кто "будет править миром в экономическом плане".
Министр финансов РФ Антон Силуанов также заявил, что Минфин уже внедрило ИИ в бюджетный процесс "в качестве экономиста первой категории" и что "везде ИИ будет внедрён, инкорпорирован. И тот, кто достигнет передовых позиций, тот будет более успешен".

Между тем крупные американские страховщики обратились к регуляторам с требованием исключить из перечня страхуемых рисков те, что связаны с ИИ, потому что они не могут их просчитатьОдин из авторов инициативы называет результаты работы больших ИИ-моделей «чем-то, очень напоминающим чёрный ящик». Страховщиков пугают не крупные суммы выплат как таковые, а массовость событий, которые могут наступить по вине ИИ. В частности, для страховой компании единственная выплата в размере $400 млн не является проблемой, но если по вине ИИ наступит 10 000 страховых случаев одновременно, это может представлять риск для страхового бизнеса даже крупной компании.
