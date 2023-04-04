Билл Гейтс выступил против ограничения обучения "искусственного интеллекта"

Основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс воспротивился введению моратория на обучение систем "искусственного интеллекта" мощнее представленной ранее ChatGPT-4; по его мнению, такой мораторий не решает "стоящие вызовы".

Также Гейтс заявил, что не понимает, к кому направлено обращение ряда крупных учёных и предпринимателей о запрете на обучение систем ИИ.

В конце марта предприниматель Илон Маск, сооснователь "Эппл" Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за вероятных рисков, которые пока даже не изучены.