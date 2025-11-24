Скрытые мотивы Трампа просты

По-видимому, настало время, когда необходимо основательно проверять политические заявления Трампа. В частности, на сотрудничество Трампа со спекулянтами мировых фондовых бирж. Затем к этой основательной проверке можно привлечь представителей свиты Трампа и его административного аппарата. Аффилированность власти с крупными игроками бирж - мутная тема во всем мире.

Обратил внимание на то, как в последнее время в определенный период нагнетается политическая напряжённость, а в конце этого периода, эта напряжённость спадает. Поэтому этот период может начаться со значительного поднятия курса доллара и стоимости акций, а закончится их падением. И Трамп, по-видимому, это контролирует.

Конечно, прибыль в конце периода будет снята. У спекулянтов злачное время. И Трамп главный мировой игрок. Отладил этот движок и механизм. И это для Трампа первично. Его экономические аналитики пишут сценарий прибылей на этот счет. И главное содержание этих сценариев противостояние Россия-Украина.

Эти бизнес-циклы Трампа необходимо исследовать. Эта проверка на аффилированность тех, кто делает политические заявления с ведущими спекулянтами биржи, будет необходима. И она может коснуться многих лидеров стран, в том, числе коллективного Запада.

Мир и не заметил того, как подошёл к эпохе игр и ставок настолько глубоко, что научился зарабатывать прибыли и дивиденды на страхах, фобиях и тревогах. Такова эпоха постмодернизма, которую никто не отменял.

Даже если политики не способны на постмодернистское осмысление реальности, эпоха всё равно пропитывает собою их действия и извращения. Поэтому все эти чувства тревоги и страха мира лишь инструмент для выгоды отдельных субъектов мира. Это как в ужастиках, чем больше страхов, тем больше прибыли и массовости от кино. Весь мир превратился в один большой стадион, на котором зрители болеют за футболистами, тот есть, за политическими лидерами мира.

Не удивлюсь, если скоро на тотализаторе и в букмекерских конторах будут ставки на противостояние США - Россия, НАТО - Российская Армия и т.п. Мир, по-видимому, уже наполнен этим азартом и готов делать ставки, как на биткоин или как это делают на фондовой бирже? Особенно сейчас.

Эти перспективы, вероятнее всего входят в планы главного мирового игрока и спекулянта Трампа. Такого президента США, который так прагматично использует свою власть, не было никогда. Поэтому договоров не будет никогда, а договорняки будут.

Известно, что подобные игры хороши тогда, когда они продолжаются долго и затягиваются. Можно больше заработать на ставках. Поэтому затягивание переговоров Россия - Украина будет долгим. Скрытые прагматичные бизнес-цели этих игр Трампа возьмут своё.

Теперь для, Трампа холодная война станет лишь инструментом этих игр мира на ставки мирового политического казино. И у некоторых будут мощные прибыли, которых не было в эпоху холодной войны Рейгана и Картера.

Мир аддитивен и играет в разные игры. Мир стал игроманом настолько, что не чувствует и не видит реальности, глядя в свои мониторы. Мир играет в кость! Но самая опасная и азартная игра, связанная на ставки жизни и смерти. И лидер здесь США.

Но кто хозяин этого казино, позволившего так играть миру? Хозяин - Гегемон, которым руководит Трамп, как марионетка своих вышестоящих бенефициаров. И хозяин казино обычно никогда не проигрывает. Исключения бывают только в случаях, когда какой-нибудь мелкий обиженный игрок может взорвать это казино. Но есть ли такой игрок в мире?

Но коррекция этой игры в мире возможна. И основоположником этой коррекции, судя по всему, является жертвенная Россия. А мир пассивно наблюдает за этой коррекцией.



