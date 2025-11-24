ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ЛНР

В Херсонской области ранен 38-летний мужчина в Чернянке Каховского муниципального округа, ранена 46-летняя женщина из-за удара дрона по автомобилю в Новой Каховке. Также из-за удара украинского беспилотника без света оставались 69 тыс. человек в 108 населенных пунктах.
В Бессоновке Белгородской области дрон ударил по коммерческому объекту, ранен
мирный житель, повреждено здание и четыре легковых автомобиля. Также атакованы Малиновка, Грайворон, Новая Таволжанка, Шебекино, повреждены автомобили, многоквартирный дом и коммерческий объект. Беспилотник атаковал легковой автомобиль на пересечении дорог Нечаевка - Зиборовка, ранена
женщина.
В ЛНР на берегу Северского Донца рыбак потерял ногу
, подорвавшись на мине.
Стало известно, что 22 ноября в результате атаки украинцев на Сызрань (Самарская область) погибли три
, а не два человека; двое раненых остаются в больнице.
В Донецке дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом, сгорели два автомобиля.
Продолжаются обстрелы Каменско-Днепровского округа Запорожской области, повреждена ЛЭП, без света остались почти 6 тысяч абонентов в селе Водяное, при атаке на автостанцию ранена
мирная жительница, повреждены автомобили.
В Алтайском крае
ФСБ двое местных жителей, предположительно, по наущению СБУ, готовили диверсию
(установку сбрасывающего устройства) на железной дороге, оказали сопротивление при задержании и были убиты.
В Петербурге задержали местного наркозависимого жителя, который, по наущению СБУ, поджёг вышку сотовой связи в Ленинградской области.