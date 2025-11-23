 

Российские шахматистки победили в командном чемпионате мира

Российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира в Испании. 

Поединок состоял из двух матчей. В первом россиянки одержали победу со счетом 3:1. Свои партии выиграли Александра Горячкина и Полина Шувалова, вничью сыграли Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина. Во втором матче россиянки выиграли со счетом 2,5:1,5. Победу одержала Гарифуллина, вничью сыграли Горячкина, Лагно и Шувалова.

Россиянки выиграли турнир в третий раз, ранее победы на командном чемпионате мира были одержаны в 2017 и 2021 годах (командный чемпионат мира проводится раз в два года, в 2023 году россиянки пропустили соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации). 

