Российские фигуристы впервые победили на неофициальном командном чемпионате мира

Россияне доминировали в трех видах: Щербакова выиграла обе программы, короткую и произвольную; Туктамышева стала второй в короткой и третьей в произвольной. В обеих программах не было равных Мишиной и Галлямову, Синициной и Кацалапову. В короткой программе у мужчин Михаил Коляда занял пятое место, Евгений Семененко стал седьмым. В произвольной программе Коляда занял третье место, Семененко -- пятое, первое место в обеих программах занял американец Натан Чен, второе -- японец Юдзуру Ханю.

Церемония награждения победителей прошла под гимн России с поднятием флага страны, поскольку запрет на использование российских государственных символов (санкции ВАДА) на коммерческий турнир в Японии не распространялся.