 

Российские фигуристы впервые победили на неофициальном командном чемпионате мира

 
Сборная России по фигурному катанию выиграла заключительный турнир сезона, впервые победив на неофициальном командном чемпионате мира (World Team Trophy) в японской Осаке. Российской команде не было равных в женском и парном катании, а также в танцах на льду; наша сборная выиграла общий зачёт, набрав 125 баллов, второй стала команда США (110 баллов), третьей -- Японии (107).

Россияне доминировали в трех видах: Щербакова выиграла обе программы, короткую и произвольную; Туктамышева стала второй в короткой и третьей в произвольной. В обеих программах не было равных Мишиной и Галлямову, Синициной и Кацалапову. В короткой программе у мужчин Михаил Коляда занял пятое место, Евгений Семененко стал седьмым. В произвольной программе Коляда занял третье место, Семененко -- пятое, первое место в обеих программах занял американец Натан Чен, второе -- японец Юдзуру Ханю.

Церемония награждения победителей прошла под гимн России с поднятием флага страны, поскольку запрет на использование российских государственных символов (санкции ВАДА) на коммерческий турнир в Японии не распространялся.


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