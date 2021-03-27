 

Российские фигуристки на чемпионате мира заняли все три места на пьедестале

110-й чемпионат мира стал первым, на котором весь пьедестал заняли российские фигуристки-одиночницы: 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова.
Щербакова и Трусова -- дебютантки чемпионата, Туктамышева уже выигрывала чемпионат-2015 в Шанхае, но на олимпиаду и на чемпионат-2019 не пробилась. Нынешний стал её шансом показать себя. 
Трусова смогла подняться с двенадцатого места на третье, а катание Щербаковой было безукоризненным. 
Видео выступлений наших фигуристок можно посмотреть здесь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Блаттер: ЧМ отдали России по договоренности в руководстве ФИФА
» Порошенко призывает начать бойкот ЧМ-2018 в России
» Футболисты начали использовать руки
» Чемпионат подтвердил правоту Сталина
» Украинцы вышли в четвертьфинал, а россияне не попали даже на чемпионат
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему так важно знать историю своих предков

Почему так важно знать историю своих предков

\

"Новая русская идеология" Михаила Делягина

Язык – это наш последний козырь

Язык – это наш последний козырь

Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Российские фигуристки на чемпионате мира заняли все три места на пьедестале

  • 19:23
  • 317

В Бристоле продолжились схватки с полицией под лозунгом "Kill the Bill"

  • 19:03
  • 326

Экс-врач Белого Дома посоветовал американцам присмотреться к своему президенту

  • 18:26
  • 311

Долги за газ и Северный Кавказ

  • 18:12
  • 379

Застрявший 23 марта в Суэцком канале контейнеровоз обходится мировой торговле в $400 млн в час

  • 20:12
  • 547

Депутаты хотят лишить россиян права не принимать у застройщика квартиру с недочётами

  • 19:10
  • 564
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru