Российские фигуристки на чемпионате мира заняли все три места на пьедестале

110-й чемпионат мира стал первым, на котором весь пьедестал заняли российские фигуристки-одиночницы: 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова.

Щербакова и Трусова -- дебютантки чемпионата, Туктамышева уже выигрывала чемпионат-2015 в Шанхае, но на олимпиаду и на чемпионат-2019 не пробилась. Нынешний стал её шансом показать себя.

Трусова смогла подняться с двенадцатого места на третье, а катание Щербаковой было безукоризненным.

Видео выступлений наших фигуристок можно посмотреть здесь



