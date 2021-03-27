Российские фигуристки на чемпионате мира заняли все три места на пьедестале
- 27.03.2021, 19:23,
- Новости
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110-й чемпионат мира стал первым, на котором весь пьедестал заняли российские фигуристки-одиночницы: 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова.
Щербакова и Трусова -- дебютантки чемпионата, Туктамышева уже выигрывала чемпионат-2015 в Шанхае, но на олимпиаду и на чемпионат-2019 не пробилась. Нынешний стал её шансом показать себя.
Трусова смогла подняться с двенадцатого места на третье, а катание Щербаковой было безукоризненным.
Видео выступлений наших фигуристок можно посмотреть здесь
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