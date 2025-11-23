В МВД рассказали о частых способах мошенничества; схема с квартирами распространилась на машины

Как рассказали в МВД РФ, в 2025 году мошенники чаще всего похищали у россиян средства при помощи схемы с переводом денег на «безопасный счёт». В рамках этой схемы злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, госучреждений и финансовых организаций. Они заявляют о якобы подозрительных банковских операциях и просят жертву перевести средства на «безопасный счёт» или передать курьеру. При этом мошенники могут угрожать собеседнику уголовной ответственностью за помощь ВСУ.

Ещё одна популярная схема — обман с инвестированием денег в криптовалюту на мошеннических ресурсах. Аферисты под видом брокеров предлагают жертвам услуги по управлению их счетами, но в итоге похищают средства.

Кроме того, злоумышленники обманывают граждан с использованием торговых площадок. «Преступники под предлогом проведения безопасной сделки направляют фишинговые ссылки через мессенджеры, после чего получают информацию о банковской карте потерпевшего и впоследствии совершают хищения денежных средств с банковского счета», — предупредили в МВД.

Другая распространённая у мошенников схема - присвоение средств, которые граждане отправляют в качестве предоплаты за приобретаемые в интернете товары или услуги.

Помимо покупки квартир, которые затем отбирают у приобретателя на том основании, что продавец действовал под влиянием мошенников, появились аналогичные случаи с покупкой автомобилей.