 

Россиянам рассказали о мошенничествах с QR-кодами; МВД ликвидировало мошенническую телефонную сеть

 

Злоумышленники могут использовать поддельные QR-коды, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Мошенники крадут данные или денежные средства, когда жертва сканирует такой код: «Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников».

Кроме того, злоумышленники могут отправлять QR-коды по электронной почте или через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для получения «выигрыша». Отсканировав такой код, жертва попадает на фишинговый сайт, где ее личная информация может быть украдена.

Другим популярным способом обмана является использование дипфейков: «Это может быть, например, фальшивое видеообращение от имени руководителя компании с просьбой перевести деньги».

 
Сотрудники МВД ликвидировали в 13 регионах России разветвлённую сеть узлов связи, которую использовали телефонные мошенники для хищения денег у граждан. Участники группы выполняли указания анонимного куратора, находящегося за пределами России. Он в интернете вербовал молодежь, отправлял сим-боксы, позволявшие менять номера телефонных мошенников на российские. Соучастники регулярно меняли местонахождение станций с оборудованием, как правило, арендуя квартиры, и использовали свыше 8000 телефонных номеров, с помощью которых было совершено не менее ста мошенничеств.
 
По данным ВЦИОМа, 51% россиян опасается знакомиться в интернете, и аргументы противников онлайн-знакомств сосредоточены вокруг опасения быть обманутыми («врут о себе / выдает себя за другого человека / можно написать все что угодно, поставить другое фото / не доверяю» — 26%, «небезопасно / аферисты / мошенники / возможность обмана» — 25%, «неизвестно, с кем общаешься / поверхностное знакомство / человека так не узнаешь, недостаток информации» — 18%). 
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