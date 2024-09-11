Россиянам рассказали о мошенничествах с QR-кодами; МВД ликвидировало мошенническую телефонную сеть

Злоумышленники могут использовать поддельные QR-коды, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Мошенники крадут данные или денежные средства, когда жертва сканирует такой код: «Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников».

Кроме того, злоумышленники могут отправлять QR-коды по электронной почте или через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для получения «выигрыша». Отсканировав такой код, жертва попадает на фишинговый сайт, где ее личная информация может быть украдена.

Другим популярным способом обмана является использование дипфейков: «Это может быть, например, фальшивое видеообращение от имени руководителя компании с просьбой перевести деньги».