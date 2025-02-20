Распространился новый способ мошеннического проникновения в аккаунты россиян

Мошенники начали красть доступ в аккаунты россиян под предлогом смены кода от домофона, предупредили в МВД.

Мошенники звонят россиянам якобы из управляющей компании и уведомляют о смене двери в подъезде. Чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв, они спрашивают, сколько нужно изготовить ключей, как удобнее их было бы получить, предлагают сделать запасные экземпляры за отдельную плату. После этого злоумышленники сообщают, что у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как использование общего кода якобы противоречит политике безопасности. На телефон человека приходит комбинация цифр, которая, как утверждают мошенники, является «персональным кодом домофона». На самом деле человеку приходит код для восстановления доступа к аккаунту (чаще всего - к Госуслугам). Если жертва продиктует его мошенникам, они получат доступ к профилю.