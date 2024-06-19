Илон Маск отвёл 20% на то, что искусственный интеллект уничтожит человечество, и призвал думать о 80%

Один из богатейших людей планеты Илон Маск, который сам вкладывает миллиарды в развитие искусственного интеллекта, заявил , что существует "10-20%" вероятности, что искусственный интеллект уничтожит человечество, и даже в случае самого позитивного сценария ИИ приведёт к "экзистенциальному кризису" человечества, поскольку если машина может делать всё, что делаете вы, только лучше, -- каков тогда смысл что-то делать?

После этого Маск призвал оставаться позитивными, "надеяться на лучшее" и помнить, что "стакан на 80% полон".

Тем не менее, Маск признал, что в своём прогнозе он присоединяется к Джеффри Хинтону (когнитивный психолог и программист, его называют одним из создателей генеративного ИИ). Хинтон считает , что искусственный интеллект может начать ставить самому себе задачи, и одной из ключевых подзадач для решения многих задач станет установление контроля.

В прошлом году Маск стал одним из подписантов открытого письма, призывавшего остановить разработку ИИ на полгода, чтобы лучше понять риски. Письмо это не привело ни к какому результату. Ещё один из богатейших людей планеты, вкладывающихся в развитие ИИ, Билл Гейтс заявил, что если мы не будем спешить развивать ИИ -- это сделает кто-нибудь другой.