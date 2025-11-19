Больше половины российских адвокатов сталкивались с угрозой привлечения к ответственности за активную защиту

Более 72% российских адвокатов сталкивались в своей практике с давлением следователей на их подзащитных с целью вынудить их дать признательные показания, следует из результатов опроса, проведённого Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации совместно с кафедрой адвокатуры Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени О. Е. Кутафина.

"72,1% адвокатов сталкивались с попытками склонить их к побуждению доверителя признать вину. Это говорит не о единичных случаях, а о распространенной практике, когда следствие и суд видят свою задачу не в установлении истины, а в получении "царицы доказательств" - признания, даже ценой нарушения фундаментальных прав", - рассказал ТАСС автор исследования, председатель Коллегии адвокатов города Москвы R&MDefence Дмитрий Мыльцын.

63,4% адвокатов сталкивались с требованиями формально ознакомиться с материалами дела, а 52,1% - с препятствиями в доступе к вещественным доказательствам, что свидетельствует о том, что право на защиту зачастую превращается в пустую процедуру.

"Больше половины респондентов, 53,5%, сталкивалось с угрозами привлечения к ответственности за активную защиту. Это указывает на глубокую проблему: адвокат, добросовестно исполняющий свои профессиональные обязанности, воспринимается не как участник процесса, а как "препятствие" для обвинения, что ведет к его запугиванию", - отметил Мыльцын.

Давление со стороны следствия склоняет подозреваемого или обвиняемого к признанию вины, поскольку это облегчает расследование. Были опрошены 1824 адвоката, данные опроса показывают, что проблема носит массовый характер.