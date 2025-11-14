 

РАН проработает переброску вод Оби в Узбекистан

Российская академия наук предлагает Минобрнауки включить в госплан финансирование научно-исследовательских работ по крупномасштабной переброске вод Оби в Узбекистан по полимерным трубам. По данным специалистов агентства "Узбеккосмос", дефицит пресной воды в Узбекистане к 2030 году может достигнуть 7 млрд кубических метров. К 2050 году данный дефицит воды удвоится.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем сентябрьском послании казахстанцам также заявил, что страна уже сейчас сталкивается с дефицитом природной воды. Эти проблемы предполагается решить за счёт сибирской реки.

При этом научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян считает, что важнее обеспечить водой регионы России: острый дефицит воды сегодня наблюдается также в Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Оренбургской, Ростовской областях, в Дагестане и Крыму. 

В 1980-е годы власти СССР, после долгих колебаний, отказались от поворота сибирских рек в Среднюю Азию, замысел был сочтён экологически катастрофичным, но лидеры среднеазиатских стран и после распада СССР продолжали демонстрировать интерес к этому проекту.

