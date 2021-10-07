Полное прекращения водоснабжения грозит тринадцати населённым пунктам Астраханской области из-за обмеления водозаборов. Астраханской области катастрофически не хватает воды. Речь идёт об обмелении мелких озёр и протоков. Воды просто не хватает, из кранов течёт вода с илом. Члены регионального правительства уже попросили об увеличении сброса воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ с 4,7 тыс. куб. м/сек минимум до 5 тыс. (и получили отказ).

Недостаточный уровень воды касается и работы четырёх паромных переправ: из-за обмеления водных объектов ограничена логистика.

Более 4,5 тысяч рыбаков не смогли выйти на промысел, потому что суда не могут пройти по мелководью. Рыбаки не смогут выбрать выделенные квоты, и в следующем году они могут быть урезаны.

Северные ветра обнажили дельту нижней Волги и привели к серьёзному обмелению. При низких температурах может произойти вымораживание воды в озёрах, что, в свою очередь, приведёт к заморам рыбы.