 

Астраханской области катастрофически не хватает воды

 

Полное прекращения водоснабжения грозит тринадцати населённым пунктам Астраханской области из-за обмеления водозаборов. Астраханской области катастрофически не хватает воды. Речь идёт об обмелении мелких озёр и протоков. Воды просто не хватает, из кранов течёт вода с илом. Члены регионального правительства уже попросили об увеличении сброса воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ с 4,7 тыс. куб. м/сек минимум до 5 тыс. (и получили отказ). 

Недостаточный уровень воды касается и работы четырёх паромных переправ: из-за обмеления водных объектов ограничена логистика.

Более 4,5 тысяч рыбаков не смогли выйти на промысел, потому что суда не могут пройти по мелководью. Рыбаки не смогут выбрать выделенные квоты, и в следующем году они могут быть урезаны.

Северные ветра обнажили дельту нижней Волги и привели к серьёзному обмелению. При низких температурах может произойти вымораживание воды в озёрах, что, в свою очередь, приведёт к заморам рыбы.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
» Геоэкономические итоги "большой газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Франция: \

Франция: "медицинские пустоши" и социальный обман

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Британии готовятся к нехватке продовольствия

  • 23:51
  • 110

Романа Ковалёва, вступившегося за девушку и избитого дагестанцами, наградят медалью

  • 22:25
  • 139

Большинство россиян считают, что их начальник похож на Чичикова или на Остапа Бендера

  • 21:37
  • 131

Крупнейшие российские СМИ займутся борьбой с "недостоверной информацией"

  • 21:18
  • 140

Астраханской области катастрофически не хватает воды

  • 21:06
  • 145

Песков ушёл от ответа на вопрос, поможет ли РФ гражданину, арестованному за границей

  • 20:46
  • 148
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru