 

Дачи в России за год подорожали на 12%

 

Дачи в российских регионах за год подорожали в среднем на 12,1%

В Новой Москве дачу можно купить за 7,8 млн рублей, дом в Подмосковье обойдется в 5,4 млн рублей, в Ленинградской области - в 2,4 млн рублей. Около 4 млн рублей стоят дачи в Крыму и Севастополе. Дешевле всего дачи в Чувашии, Оренбургской области, Забайкальском крае, Бурятии и Курганской области.

Самый высокий прирост в цене за год отмечен в Калужской (+23,6%) и Калининградской (+22,7%) областях, Крыму (+21,8%), Башкирии (+21,6%), Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%). В Рязанской, Астраханской, Тульской, Ивановской областях, Краснодарском и Ставропольском краях дачи стали дороже на 18-20%.



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