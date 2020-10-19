Проблему водоснабжения Крыма решат с помощью опреснителей

В 2021-22 гг. на решение проблемы водоснабжения Крыма будет направлено 8,2 млрд рублей. На эти деньги предполагается создать опреснители морской воды и надёжно предотвратить перебои с подачей воды, которые регулярно дают о себе знать на полуострове.

Реализация таких проектов даст дополнительно по 20 тыс. куб. м воды в сутки для Крыма и Севастополя, самыми дорогостоящими станут очистные сооружения и новые сети для городского водохранилища Севастополя. Завершить проект предполагается к 2024 году.

