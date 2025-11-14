В Британии пикты, вслед за Блаженным Августином, стали чернокожими. Это должно помочь осознанию мульткультурности и разнообразия

В Британии вышла предназначенная для подростков иллюстрированная "историческая" книга, где пикты - древнее население Шотландии - изображаются чернокожими. Предположительно
, это должно сформировать у молодых людей представление о "мультикультурности и разнообразии" страны. "Чернокожесть" пиктов не подтверждается генетическими исследованиями, но основывается на том, что римляне называли их "пикти" - т.е. "раскрашенные люди", поскольку они наносили татуировки. Но авторы книги считают, что пикты могли быть чернокожими. Ранее в том же духе мультикультурности и разнообразия Церковь Англии перелицевала блаженного Августина: его стали изображать чёрным, потому что он родился в Алжире (на берегу Средиземного моря). Алжир в то время был римской провинцией, отец Августина был римлянином, а мать, предположительно, берберкой (хотя и это не сделало бы его чернокожим).
В то же время в Британии обсуждается доклад, согласно которому соседи и работники социальных служб знали, что пакистанец Урфан Шариф (за которым и без того была известна история насилия) избивает свою маленькую дочь Сару, слышали её крики, понимали, что она носит хиджаб, чтобы скрывать синяки, но боялись сообщить об этом, чтобы их не обвинили в расизме
. В конце концов Урфан Шариф забил десятилетнюю дочь до смерти, связав, нанеся ей больше ста ударов и удушив её пакетом. Затем он сбежал в Пакистан и сам сообщил о произошедшем в Британию, заявив, что наказал дочь за непослушание. Если бы он этого не сделал, тело девочки пролежало бы в доме неопределённо долгое время, потому что никто не интересовался её судьбой.
Австрия обяжет мигрантов проходить курсы по своим ценностям и приносить клятву, чтобы получить вид на жительство и гражданство страны. Курс по западным ценностям будет длиться пять дней. После этого мигранты должны будут подписать декларацию о приверженности десяти «заповедям», среди которых перечислены противостояние расизму и дискриминации, уважение ко всем религиям, внесение вклада в развитие австрийского общества, поиск работы и изучение немецкого языка. Мигранты также обязаны будут одинаково уважать мужчин и женщин, уважительно вести себя в общественных местах и уважать верховенство права.