В Британии пикты, вслед за Блаженным Августином, стали чернокожими. Это должно помочь осознанию мульткультурности и разнообразия

Австрия обяжет мигрантов проходить курсы по своим ценностям и приносить клятву, чтобы получить вид на жительство и гражданство страны. Курс по западным ценностям будет длиться пять дней. После этого мигранты должны будут подписать декларацию о приверженности десяти «заповедям», среди которых перечислены противостояние расизму и дискриминации, уважение ко всем религиям, внесение вклада в развитие австрийского общества, поиск работы и изучение немецкого языка. Мигранты также обязаны будут одинаково уважать мужчин и женщин, уважительно вести себя в общественных местах и уважать верховенство права.