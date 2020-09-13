 

Шотландцы считают, что в борьбе с вирусом им поможет независимость

Число сторонников независимости Шотландии за время "пандемии" выросло: большинство шотландцев считают, что независимыми они бы справились с ковидом лучше, чем будучи в составе Британии. 
 
И это несмотря на то, что фактически Шотландия и так проводит свою политику. Например, здесь дети не считаются в составе группы из шести человек, которым разрешено собираться вместе, чтобы не допустить распространения коронавируса (а в Англии -- считаются). 70-75% шотландцев думают, что первый министр Шотландии Никола Стёрджен справляется с ситуацией гораздо лучше, чем Борис Джонсон. 
 
Прежде камнем преткновения для Шотландии и остальной Британии был Брекзит (шотландцы в основном не одобряли выход из ЕС), но теперь Брекзит уже старая карта, новая -- коронавирус. 
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APN.ru