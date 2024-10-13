Церковь Англии выплатит чернокожим миллиард фунтов репараций, но недовольные уже нашлись

В 2023 году Англиканская церковь объявила о создании фонда в размере 100 миллионов фунтов стерлингов "для борьбы с наследием рабства", но в марте 2024-го заявила, что планирует увеличить эту сумму до 1 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы справиться с "масштабами морального греха и преступлений". Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский, назвал это "началом реакции многих поколений на ужасное зло трансатлантического порабощения".

Но другие священники не разделяли его энтузиазм. Пол Эдди, викарий из Западного Оксфордшира и бывший член Генерального синода, задался вопросом "когда всё это закончится?" и предположил, что уже сейчас нужно копить деньги, чтобы в будущем платить за то зло, которое " совершит сегодняшняя Церковь".

Предполагается , что этот миллиард будет вложен в предприятия, возглавляемые чернокожими, ориентированные на образование, расширение экономических возможностей и улучшение состояния здоровья. Однако премьер-министр Барбадоса Миа Моттли уже заявила, что пакет репараций был предложен без участия стран Карибского бассейна, и Церковь "никогда не остановилась, чтобы спросить нас или побеседовать с нами... это неприемлемо".



