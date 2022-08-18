 

ВВС Британии перестали принимать белых мужчин для достижения гендерного и этнического разнообразия

Королевские Военно-воздушные силы Британии остановили приём белых мужчин-рекрутов для достижения гендерного и этнического разнообразия, которое имеет целевые запланированные показатели и без этой "эффективной паузы" (как называют происходящее в ВВС) не может быть достигнуто. 
Бывший командующий в Афганистане полковник Ричард Кемп сказал, что "идея разнообразия стала доминирующей во всех Вооружённых Силах [Британии]. Они отдают предпочтение политкорректности перед боевой эффективностью, и это может нанести вред нашей обороноспособности". 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11121565/RAF-pandering-diversity-agenda-amid-claims-pausing-recruitment-white-men-ex-officer-says.html 
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APN.ru