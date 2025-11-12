 

Русская девочка, которую не приняли в московскую школу, выполнила 90% заданий

 

Раскрыты тестовые баллы не зачисленной в школу русской девочки из Латвии. Заключение апелляционной комиссии опубликовал "Регнум". Ранее девочку отказались зачислить в первый класс московской школы, потому что она якобы не справилась с тестовыми заданиями для детей мигрантов. Однако она набрала 18 баллов из 20 возможных, справившись с 90 процентами заданий. Решение апелляционной комиссии — удовлетворить жалобу на первоначальные результаты тестов. Однако в школу девочка до сих пор не попала.

Согласно данным Минпросвещения за 2024 год, в российских школах учатся 179,6 тыс. детей-иностранцев, хотя по данным МВД детей-мигрантов школьного возраста в РФ около 400 тыс.


