Дети мигрантов избили ногами девочку-сироту, их мать снимала происходящее на камеру

В Нижнем Тагиле дети мигрантов жестоко избили девочку-сироту.
Рашад и Камал учатся в 5 классе школы № 56; сообщается
, что они перевелись в этот класс из другой школы, откуда их отчислили за хулиганства и оскорбления. Также в этой школе учится их старший брат.
29 декабря, в последний учебный день, когда дети шли из школы домой, мальчики сперва ударили другого мальчика по лицу, потом напали на одиннадцатилетнюю девочку-сироту Соню и стали пинать её ногами. Их мать снимала происходящее на видео
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Девочка оказалась в больнице с сотрясением мозга и сильными болями в животе.