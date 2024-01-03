 

Дети мигрантов избили ногами девочку-сироту, их мать снимала происходящее на камеру

В Нижнем Тагиле дети мигрантов жестоко избили девочку-сироту.
Рашад и Камал учатся в 5 классе школы № 56; сообщается, что они перевелись в этот класс из другой школы, откуда их отчислили за хулиганства и оскорбления. Также в этой школе учится их старший брат.
29 декабря, в последний учебный день, когда дети шли из школы домой, мальчики сперва ударили другого мальчика по лицу, потом напали на одиннадцатилетнюю девочку-сироту Соню и стали пинать её ногами. Их мать снимала происходящее на видео.
Девочка оказалась в больнице с сотрясением мозга и сильными болями в животе.

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