ЕС принесёт приватность граждан в жертву ИИ; Минцифры РФ не считает, что постоянный ID угрожает приватности пользователя

В середине ноября Еврокомиссия готовится представить пакет поправок к «Общему регламенту по защите данных» (GDPR). Он даст разработчикам ИИ право законно обрабатывать особые категории данных, в том числе о религиозных и политических предпочтениях человека, о его этнической принадлежности и состоянии здоровья, если это необходимо для обучения ИИ.
Чиновники хотят пересмотреть определение персональных данных, чтобы они не подпадали под защиту GDPR, — соответствующее решение недавно принял Верховный суд ЕС. Готовится реформа в отношении всплывающих баннеров со средствами управления файлами cookie на сайтах — в результате изменений у владельцев сайтов и приложений будет больше оснований следить за пользователями, и их согласие будет требоваться не всегда.