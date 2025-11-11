 

ЕС принесёт приватность граждан в жертву ИИ; Минцифры РФ не считает, что постоянный ID угрожает приватности пользователя

В середине ноября Еврокомиссия готовится представить пакет поправок к «Общему регламенту по защите данных» (GDPR). Он даст разработчикам ИИ право законно обрабатывать особые категории данных, в том числе о религиозных и политических предпочтениях человека, о его этнической принадлежности и состоянии здоровья, если это необходимо для обучения ИИ. Чиновники хотят пересмотреть определение персональных данных, чтобы они не подпадали под защиту GDPR, — соответствующее решение недавно принял Верховный суд ЕС. Готовится реформа в отношении всплывающих баннеров со средствами управления файлами cookie на сайтах — в результате изменений у владельцев сайтов и приложений будет больше оснований следить за пользователями, и их согласие будет требоваться не всегда. 
Минцифры РФ в связи с предложением сделать неизменным идентификатор интернет-пользователя по номеру телефона для подсчёта аудитории онлайн-кинотеатров и соцсетей заявляет, что эти данные останутся обезличенными и никто не узнает, что смотрит конкретный человек. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В даркнете нашли объявление о продаже данных полутора миллиардов пользователей Фейсбука
» 62% россиян хотели бы отзывать персональные данные из интернета
» В России начали блокировать социальную сеть LinkedIn
» Роскомнадзор не обнаружил нарушений в работе Windows 10
» Личные данные запрещают хранить за рубежом с 1 января
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ЕС принесёт приватность граждан в жертву ИИ; Минцифры РФ не считает, что постоянный ID угрожает приватности пользователя

  • 17:00
  • 230

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Саратове, Оренбургской области и ДНР

  • 16:42
  • 281

В МВД пояснили, что не может быть основанием для изъятия загранпаспорта

  • 12:26
  • 371

В Москве русскую девочку из Латвии не приняли в школу, в Бурятии вуз выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка

  • 12:00
  • 238

Украинский полицейский сбежал от мобилизации в Британию, напился и напал на женщину в очереди в женский туалет

  • 11:42
  • 338

В РФ введён "период охлаждения" для сим-карт, операторы связи будут прекращать оказание услуг по требованию ФСБ

  • 19:38
  • 508
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram