В даркнете нашли объявление о продаже данных полутора миллиардов пользователей Фейсбука

В даркнете на одном из форумов появилось объявление о продаже персональных данных 1,5 млрд пользователей социальной сети Фейсбук. Оно было опубликовано ещё 22 сентября.

Набор данных, которые, предположительно, заполучили хакеры, включает: имя, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение, пол и идентификатор пользователя по состоянию на 2021 год.

Один потенциальный покупатель, на слова которого ссылается интернет-портал, утверждает, что ему предложили купить данные 1 млн учётных записей пользователей за $5 тыс. Другие потенциальные покупатели утверждают, что продавец их обманул и не передал данные после оплаты.