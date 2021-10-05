 

В даркнете нашли объявление о продаже данных полутора миллиардов пользователей Фейсбука

 

В даркнете на одном из форумов появилось объявление о продаже персональных данных 1,5 млрд пользователей социальной сети Фейсбук. Оно было опубликовано ещё 22 сентября.

Набор данных, которые, предположительно, заполучили хакеры, включает: имя, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение, пол и идентификатор пользователя по состоянию на 2021 год.

Один потенциальный покупатель, на слова которого ссылается интернет-портал, утверждает, что ему предложили купить данные 1 млн учётных записей пользователей за $5 тыс. Другие потенциальные покупатели утверждают, что продавец их обманул и не передал данные после оплаты. 

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APN.ru