 

Сборная России стала чемпионом среди стран ШОС по шахматам

В китайском Харбине прошёл командный чемпионат по шахматам среди стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нём приняли участие одиннадцать команд, и команда России смогла обойти по очкам команду Китая (18 vs. 17 очков) и заняла первое место, причём от России выступала юниорская сборная. Команда Казахстана, оказавшаяся на третьем месте, набрала лишь 13 очков.
Состав российской команды: Савва Ветохин, Артём Усков, Роман Шогджиев, Анна Шухман. Тренер и капитан сборной - Евгений Томашевский. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Россияне взяли пять медалей на юниорском чемпионате мира по шахматам
» Россияне заняли первые места на чемпионате мира по шахматам среди юниоров
» Российская шахматистка стала чемпионкой мира по рапиду
» Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира
» Сборная России продолжает свое падение в рейтинге ФИФА
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Сборная России стала чемпионом среди стран ШОС по шахматам

  • 10:48
  • 73

Россиянам рассказали о неочевидных опасностях кредитов

  • 10:37
  • 95

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Курской, Брянской областях, ДНР

  • 17:20
  • 697

На конференции "Генетика-2025" рассказали, где в России происходит замещение коренного населения мигрантами

  • 13:49
  • 685

В РФ судят медбрата за поиск экстремистских материалов в интернете - информатором выступил сотовый оператор

  • 12:19
  • 551

Что думают американцы о старении

  • 11:48
  • 358
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram