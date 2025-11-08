Сборная России стала чемпионом среди стран ШОС по шахматам
В китайском Харбине прошёл командный чемпионат по шахматам среди стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нём приняли участие одиннадцать команд, и команда России смогла обойти по очкам команду Китая (18 vs. 17 очков) и заняла первое место
, причём от России выступала юниорская сборная. Команда Казахстана, оказавшаяся на третьем месте, набрала лишь 13 очков.
Состав российской команды: Савва Ветохин, Артём Усков, Роман Шогджиев, Анна Шухман. Тренер и капитан сборной - Евгений Томашевский.