 

Правительство поможет главному должнику России ("Газпрому")

Минфин России предложил с ноября 2026 года каждый месяц предоставлять "Газпрому" налоговый вычет за счёт изъятия дополнительных доходов у независимых производителей газа. Размер вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в период до 31 июля 2027 года составит 2,44 миллиарда рублей в месяц, далее по 31 июля 2028 года — 3,5 миллиарда, а потом — 5,5 миллиарда рублей. Таким образом, только до августа 2028 года «Газпром» получит 64 миллиарда рублейНепосредственным адресатом поддержки из бюджета станет дочерняя компания газового холдинга, владеющая лицензией на добычу газа на Ямале.

Также в поправках ко второму чтению предлагается изъять у независимых производителей доходы, полученные за счет выравнивания тарифов на газ для предприятий промышленности, энергетики и ЖКХ. На какие цели могут быть потрачены средства, полученные таким путем, не уточняется.

Ранее "Форбс" подсчитал, что по итогам 2024 года чистый финансовый долг «Газпрома» составил 6,047 триллиона рублей, что делает его главным должником России. По итогам 2024 года компания сообщала об убытке по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) в размере 1,076 триллиона рублей.

В Роснедрах сообщили, что заявительный механизм выдачи лицензий на пользование нефтегазовыми участками недр за девять лет совершенно не оправдал себя: не было открыто ни одного месторождения. Теперь расходы на инвестиции российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний должны будут за три года вырасти на 32 процента, так как придётся осваивать трудноизвлекаемые запасы нефти.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Названа величина долговых обязательств Москвы
» Средства на развитие российской электроники урезаны более чем в пять раз; РФ доплатит бюджетникам Абхазии
» Малый и средний бизнес стали предметом раздора Минфина и Минэкономразвития
» Минфин отказался финансировать сельское хозяйство
» Игорь Сечин пошел путем Михаила Ходорковского
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Что думают американцы о старении

  • 11:48
  • 27

Правительство поможет главному должнику России ("Газпрому")

  • 11:12
  • 125

США пообещали Средней Азии больше внимания, армия Азербайджана переводится на стандарты НАТО

  • 08:35
  • 360

Минцифры склоняется к намерению маркировать созданный человеком контент. Потому что созданного ИИ уже сейчас слишком много

  • 15:31
  • 518

В Ульяновске медикам убрали стимулирующие выплаты и таким образом "повысили" зарплату

  • 14:39
  • 485

Нефтегазовые доходы РФ снизились, нефтяники получили 43,8 миллиарда рублей "по демпферу"

  • 12:57
  • 397
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram