Правительство поможет главному должнику России ("Газпрому")

Минфин России предложил с ноября 2026 года каждый месяц предоставлять "Газпрому" налоговый вычет за счёт изъятия дополнительных доходов у независимых производителей газа. Размер вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в период до 31 июля 2027 года составит 2,44 миллиарда рублей в месяц, далее по 31 июля 2028 года — 3,5 миллиарда, а потом — 5,5 миллиарда рублей. Таким образом, только до августа 2028 года «Газпром» получит 64 миллиарда рублей. Непосредственным адресатом поддержки из бюджета станет дочерняя компания газового холдинга, владеющая лицензией на добычу газа на Ямале.

Также в поправках ко второму чтению предлагается изъять у независимых производителей доходы, полученные за счет выравнивания тарифов на газ для предприятий промышленности, энергетики и ЖКХ. На какие цели могут быть потрачены средства, полученные таким путем, не уточняется.

Ранее "Форбс" подсчитал, что по итогам 2024 года чистый финансовый долг «Газпрома» составил 6,047 триллиона рублей, что делает его главным должником России. По итогам 2024 года компания сообщала об убытке по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) в размере 1,076 триллиона рублей.

В Роснедрах сообщили, что заявительный механизм выдачи лицензий на пользование нефтегазовыми участками недр за девять лет совершенно не оправдал себя: не было открыто ни одного месторождения. Теперь расходы на инвестиции российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний должны будут за три года вырасти на 32 процента, так как придётся осваивать трудноизвлекаемые запасы нефти.