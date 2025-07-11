Средства на развитие российской электроники урезаны более чем в пять раз

Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в 2026 году столкнётся с резким сокращением финансирования. В 2024 году расходы на неё составляли 26,5 миллиарда рублей, в 2025-м их урежут на 12,1 миллиарда, а в 2026-м — на 9,5 миллиарда, до 4,9 миллиарда рублей.

Предположительно, сокращение напрямую связан с оптимизацией расходов бюджета, который сталкивается с падением нефтегазовых доходов и ростом дефицита.

При этом участники рынка опровергают позитивные отчеты Минпромторга по развитию отрасли. Так, в презентации ведомства указано, что объем производства радиоэлектроники в 2024 году вырос на 27,5 процента, до 3,3 триллиона рублей, а инвестиции в основной капитал — 67,7 процента. Но глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский подчеркнул, что с середины 2024 года объемы производства радиоэлектроники падают. В том числе рынок электронных компонентов упал на 15 процентов, и процесс продолжается.

Ранее было заморожено льготное финансирование кредитов для российских производителей электроники, в рамках которого средства выделяли в 2022-2024 годах.