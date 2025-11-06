 

В Госдуме предложили ограничить наценку торговых сетей пятнадцатью процентами

Законопроект об ограничении наценки торговых сетей пятнадцатью процентами 6 ноября будет внесён в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. В настоящее время наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет до 200% и даже 300% на некоторые виды промышленных и продовольственных товаров. Так, осенью 2024 года антимонопольная служба выявила стопроцентное завышение цен на хлеб в торговой рознице. А вот как выглядит структура розничной цены на сельдь: сырьё (вылов) — 25%, переработка и упаковка — 20%, транспортировка и хранение — 15%, оптовая наценка — 10%, розничная наценка — 30%.
Наценка позволяет торговле стабильно наращивать прибыль. X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») за 2024 год совокупно увеличила выручку более чем на 24%, до 3,9 трлн рублей, чистую прибыль на 22%, до 110 млрд. 
В то же время российские граждане начали экономить на продуктах питания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Доля иностранных товаров в магазинах будет ограничена
» Депутаты вводят государственные цены на продовольствие
» Розничным торговцам хотят запретить поднимать цены более чем на 15% от оптовой цены
» С ценами решили «помаяться»
» Соль в Москве уже подорожала до 36 рублей за килограмм
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Нефтегазовые доходы РФ снизились, нефтяники получили 43,8 миллиарда рублей "по демпферу"

  • 12:57
  • 140

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненая в Волгограде, Херсонской, Белгородской областях

  • 12:27
  • 159

В Хабаровске мигрант за рулём пассажирского автобуса хотел проскочить перед поездом и не проскочил

  • 10:08
  • 272

В Госдуме предложили ограничить наценку торговых сетей пятнадцатью процентами

  • 09:44
  • 247

Голикова: 62% граждан России интересуются новостями с упором на национальность

  • 22:27
  • 402

В Петербурге начальник автоколонны и водитель, погубившие 7 человек, получили 5 и 6 лет лишения свободы

  • 19:29
  • 380
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram