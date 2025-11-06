В Госдуме предложили ограничить наценку торговых сетей пятнадцатью процентами

наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет до 200% и даже 300% на некоторые виды промышленных и продовольственных товаров. Так, осенью 2024 года антимонопольная служба выявила стопроцентное завышение цен на хлеб в торговой рознице. А вот как выглядит Законопроект об ограничении наценки торговых сетей пятнадцатью процентами 6 ноября будет внесён в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. В настоящее времянаценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет до 200% и даже 300% на некоторые виды промышленных и продовольственных товаров. Так, осенью 2024 года антимонопольная служба выявила стопроцентное завышение цен на хлеб в торговой рознице. А вот как выглядит структура розничной цены на сельдь : сырьё (вылов) — 25%, переработка и упаковка — 20%, транспортировка и хранение — 15%, оптовая наценка — 10%, розничная наценка — 30%.

Наценка позволяет торговле стабильно наращивать прибыль. X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») за 2024 год совокупно увеличила выручку более чем на 24%, до 3,9 трлн рублей, чистую прибыль на 22%, до 110 млрд.