В Петербурге начальник автоколонны и водитель, погубившие 7 человек, получили 5 и 6 лет лишения свободы

В Петербурге суд приговорил к пяти годам лишения свободы начальника автоколонны компании «Такси» Джахангира Халилова. Халилов признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и обязан выплатить полмиллиона рублей. Водитель Рахматшох Курбонов, по распоряжению Халилова, сел за руль после двенадцатичасовой смены, автобус рухнул в реку, погибли семь человек. Курбонов признал вину и получил шесть лет лишения свободы. Халилов свою вину так и не признал.

В Москве задержали иностранца, порезавшего двух человек.

В Твери, после волны общественного возмущения, всё-таки арестовали лихача-азербайджанца, сбившего на остановке общественного транспорта четырёх человек, включая ребёнка, одна молодая женщина (офицер полиции) умерла. Первоначально азербайджанца отпустили из зала суда благодаря вмешательству диаспоры.