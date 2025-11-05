 

В Петербурге начальник автоколонны и водитель, погубившие 7 человек, получили 5 и 6 лет лишения свободы

 

В Петербурге суд приговорил к пяти годам лишения свободы начальника автоколонны компании «Такси» Джахангира Халилова. Халилов признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и обязан выплатить полмиллиона рублей. Водитель Рахматшох Курбонов, по распоряжению Халилова, сел за руль после двенадцатичасовой смены, автобус рухнул в реку, погибли семь человек. Курбонов признал вину и получил шесть лет лишения свободы. Халилов свою вину так и не признал. 

В Москве задержали иностранца, порезавшего двух человек.

В Твери, после волны общественного возмущения, всё-таки арестовали лихача-азербайджанца, сбившего на остановке общественного транспорта четырёх человек, включая ребёнка, одна молодая женщина (офицер полиции) умерла. Первоначально азербайджанца отпустили из зала суда благодаря вмешательству диаспоры

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Петербурге начальник автоколонны и водитель, погубившие 7 человек, получили 5 и 6 лет лишения свободы

  • 19:29
  • 144

В новом году в России подорожает связь, а данные о переписках будут храниться дольше

  • 19:05
  • 155

Космонавты застряли на орбите из-за космического мусора

  • 18:17
  • 183

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях

  • 13:00
  • 404

Мэром Нью-Йорка впервые стал мусульманин. Он уже пригрозил Трампу

  • 12:35
  • 446

В Германии отменяют рождественские ярмарки, потому что борьба с экстремизмом сделала их слишком дорогими

  • 17:57
  • 658
