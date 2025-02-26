 

Мигрант из Средней Азии готовил серию терактов; в Петербурге водитель автобуса, в котором погибли 7 человек, получил 6 лет

В Ставрополе ФСБ пресекла серию террористических актов, планировавшихся гражданином одной из стран Средней Азии. Злоумышленник по указанию находящегося на Украине куратора "готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края: главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя". После совершения терактов он планировал выехать на Украину.


Мировой судья в Санкт-Петербурге приговорила к штрафу в 106 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 46 мигрантов ранее осуждённого водителя автобуса, который в мае 2024 года упал в реку Мойку, в результате чего погибли семь пассажиров. За убийство семи человек Рахматшох Курбонов из Таджикистана получил шесть лет колонии общего режима.
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APN.ru