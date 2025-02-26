Мигрант из Средней Азии готовил серию терактов; в Петербурге водитель автобуса, в котором погибли 7 человек, получил 6 лет

В Ставрополе ФСБ пресекла серию террористических актов, планировавшихся гражданином одной из стран Средней Азии. Злоумышленник по указанию находящегося на Украине куратора "готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края: главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя". После совершения терактов он планировал выехать на Украину.



