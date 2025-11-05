Мэром Нью-Йорка впервые стал мусульманин. Он уже пригрозил Трампу

В ходе избирательной кампании он обещал заморозить плату за аренду жилья, организовать бесплатные автобусные маршруты, открыть субсидируемые городом супермаркеты и предпринять ряд других мер для снижения стоимости жизни за счет повышения налогов для самой состоятельной прослойки населения. Помимо налога на богатство, намерен ввести налог на имущество для частных университетов Нью-Йорка, чтобы перенаправить средства на финансирование бесплатного обучения в системе государственных вузов. Выступает за расширение прав иммигрантов. Считает неэффективной работу полиции, высказывается за реформу в сфере уголовного правосудия, включая сокращение бюджета полиции, и перераспределение средств на социальные нужды.

Осуждает бомбардировки сектора Газа, обвиняет Тель-Авив в "апартеиде" и "геноциде" арабского населения, является сторонником движения за бойкот, изоляцию и санкции (Boycott, Divestment and Sanctions) в отношении Израиля. Критикует политику президентов Венесуэлы и Кубы Николаса Мадуро и Мигеля Диас-Канеля, однако выступает против санкций в отношении этих стран, обвиняя Вашингтон в ухудшении жизни гражданского населения этих стран.