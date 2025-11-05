Мэром Нью-Йорка впервые стал мусульманин. Он уже пригрозил Трампу

Осуждает бомбардировки сектора Газа, обвиняет Тель-Авив в "апартеиде" и "геноциде" арабского населения, является сторонником движения за бойкот, изоляцию и санкции (Boycott, Divestment and Sanctions) в отношении Израиля. Критикует политику президентов Венесуэлы и Кубы Николаса Мадуро и Мигеля Диас-Канеля, однако выступает против санкций в отношении этих стран, обвиняя Вашингтон в ухудшении жизни гражданского населения этих стран.
Президент США Дональд Трамп выступал подчёркнуто против Мамдани - хотя у того, фактически, не было сколько-то внятного оппонента, и Трамп поддерживал неоднократно оскандалившегося бывшего мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо. Узнав о своей победе, Мамдани сразу же выступил с обращением к Трампу, где пригрозил ему: «Дональд Трамп, раз уж я знаю, что ты смотришь, хочу сказать: прибавь громкость! Если кто-то и может показать стране, преданной Трампом, как его победить, так это город, который его породил. И если есть какой-либо способ запугать деспота, так это разрушить те самые условия, которые позволили ему сконцентрировать власть в своих руках».