Кто такой Слава КПСС
- 22.07.2020, 22:04,
- Блоги
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- Тарас Бурмистров
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Я помню этого Славу, он тоже повсюду висел.
«В каждом
районе Нью-Йорка появится надпись Black Lives Matter. Решение завесить
город было принято на фоне роста числа беспорядков и неутихающих
протестов. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, это позволит
признать значимость той идеи, которую несет в себе лозунг BLM и которая
ошибочно отвергалась в течение большей части американской истории».