 

Кто такой Слава КПСС

Я помню этого Славу, он тоже повсюду висел.

«В каждом районе Нью-Йорка появится надпись Black Lives Matter. Решение завесить город было принято на фоне роста числа беспорядков и неутихающих протестов. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, это позволит признать значимость той идеи, которую несет в себе лозунг BLM и которая ошибочно отвергалась в течение большей части американской истории».
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APN.ru