 

Российские миллиардеры стали богаче на $22,5 млрд

 

Состояние богатейших россиян увеличилось в 2025 году почти на 22,5 миллиарда долларовКак следует из рейтинга агентства "Блумберг", который рассчитывается на основании данных о стоимости акций компаний, занимающий 85-е место в списке богатейших людей мира основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов разбогател с начала года на 4,84 миллиарда долларов, его активы оценили в 28,1 миллиарда. Также в топ-100 входят глава "Норникеля" Владимир Потанин (77-е место; состояние выросло на 1,91 миллиарда долларов, до 29,8 миллиарда), основатель "Лукойла" Вагит Алекперов (92-е место; рост на 141 миллион, до 25,5 миллиарда долларов) и председатель правления ОАО "Новатэк" Леонид Михельсон (98-е место; рост на 2,38 миллиарда долларов, до 24,7 миллиарда).

В конце октября стало известно, что российские долларовые миллиардеры по числу догнали, а по совокупному состоянию опередили британских миллиардеров. А глава "Новатэка" Михельсон заявил, что для освоения запасов газа в российской Арктике необходима международная кооперация.

 


