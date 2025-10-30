РФ опередила Британию по долларовым миллиардерам; глава "Новатэка" заявил, что освоение АЗ РФ невозможно без международного участия

В 2024 году РФ догнала Британию по числу долларовых миллиардеров и вышла на четвёртое место в мировом рейтинге. Количество миллиардеров в России выросло до 128 человек (на 8,5 процента), их состояние достигло отметки в 457 миллиардов долларов. В Британии этот показатель также увеличился до 128 человек (на 4,9 процента), но их общее состояние меньше на 134 миллиарда.

Лидерами рейтинга стали США, Китай и Германия — в этих странах долларовых миллиардеров насчитывается 1135, 321 и 184 человека соответственно. Количество миллиардеров во всей Европе впервые превысило тысячу человек.

Глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон (занимает в РФ третье место в рейтинге миллиардеров на 2025 год) на Евразийском экономическом форуме в Вероне заявил, что для освоения запасов газа в Арктике и производства сжиженного природного газа российским компаниям необходима международная поддержка, без такой кооперации «освоение арктической зоны практически невозможно». «Для покрытия мирового спроса сегодня требуется кооперация и в российской Арктике. Всех вас к этому призываю», — сказал Михельсон.



