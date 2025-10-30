 

РФ опередила Британию по долларовым миллиардерам; глава "Новатэка" заявил, что освоение АЗ РФ невозможно без международного участия

 

В 2024 году РФ догнала Британию по числу долларовых миллиардеров и вышла на четвёртое место в мировом рейтинге. Количество миллиардеров в России выросло до 128 человек (на 8,5 процента), их состояние достигло отметки в 457 миллиардов долларов. В Британии этот показатель также увеличился до 128 человек (на 4,9 процента), но их общее состояние меньше на 134 миллиарда.

Лидерами рейтинга стали США, Китай и Германия — в этих странах долларовых миллиардеров насчитывается 1135, 321 и 184 человека соответственно. Количество миллиардеров во всей Европе впервые превысило тысячу человек.

 

Глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон (занимает в РФ третье место в рейтинге миллиардеров на 2025 год) на Евразийском экономическом форуме в Вероне заявил, что для освоения запасов газа в Арктике и производства сжиженного природного газа российским компаниям необходима международная поддержка, без такой кооперации «освоение арктической зоны практически невозможно». «Для покрытия мирового спроса сегодня требуется кооперация и в российской Арктике. Всех вас к этому призываю», — сказал Михельсон.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Состояние российских миллиардеров достигло 35% ВВП страны
» Россия стремительно теряет миллиардеров
» Уоррен Баффет обогнал Билла Гейтса
» Составлен рейтинг самых богатых людей России
» Москва богаче Лондона, Абрамович заработал за год почти 7 млрд. и пр.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Палестинцев спросили, что они думают про Хамас и прекращение войны

  • 17:31
  • 197

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Калужской областях и ДНР

  • 13:51
  • 207

Психоанализ отношений Трампа и Путина

РФ опередила Британию по долларовым миллиардерам; глава "Новатэка" заявил, что освоение АЗ РФ невозможно без международного участия

  • 13:28
  • 235

Россияне считают, что гаджеты опасны для детей, но не для взрослых

  • 12:48
  • 220

Раскрыт "мирный план ЕС и Зеленского по Украине"; НАТО готовит логистику для войны с Россией

  • 12:11
  • 247
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram