Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской области и ДНР

Съёмочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области, ранен
оператор Юрий Шолмов. В Беловском районе беспилотник сбросил взрывчатку на частный дом, ранен
хозяин дома.
Четыре мирных жителя ранены
в результате украинского артобстрела центра Горловки, ДНР. Также украинцы в Горловке ударили по образовательному учреждению.
В Белгородской области атакованы украинскими дронами Грузское, Мокрая Орловка, Козинка, Репяховка, повреждены
многоквартирный дом, частные дома, сельхозпредприятие, автомобили.
Пожар
на промпредприятии в Калужской области в результате атаки украинского БПЛА.
Пожар
в промзоне Волгоградской области в результате атаки украинских БПЛА.
Повреждён
частный дом в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских БПЛА.