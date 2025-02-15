 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской области и ДНР

Съёмочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области, ранен оператор Юрий Шолмов. В Беловском районе беспилотник сбросил взрывчатку на частный дом, ранен хозяин дома.
Четыре мирных жителя ранены в результате украинского артобстрела центра Горловки, ДНР. Также украинцы в Горловке ударили по образовательному учреждению.
В Белгородской области атакованы украинскими дронами Грузское, Мокрая Орловка, Козинка, Репяховка, повреждены многоквартирный дом, частные дома, сельхозпредприятие, автомобили.
Пожар на промпредприятии в Калужской области в результате атаки украинского БПЛА.
Пожар в промзоне Волгоградской области в результате атаки украинских БПЛА.
Повреждён частный дом в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских БПЛА.
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