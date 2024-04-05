Повреждён Центральный рынок Курска, в Ростовской области нарушено энергоснабжение, раненые в ДНР и Запорожье

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В ночь на 5 апреля российские средства ПВО сбили 53 беспилотника самолётного типа в небе над Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областями, а также над территорией Краснодарского края. В Ростовской области повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение. Жители города Ейск в Краснодарском крае сообщили о более чем десяти звуках взрывов над городом в районе трех часов ночи. Также был слышен звук автоматных очередей у местного аэродрома и военного городка. Есть информация о пресечении террористической атаки. В Морозовске (Ростовская область) обломки дрона повредили жилой дом и убили собаку.
В Курске в результате атаки украинского БПЛА повреждён Центральный рынок. В Коровяковке Курской области украинские дроны атаковали жилые дома: повреждены четыре дома и четыре личных автомобиля.
В Белгородской области украинцы обстреляли школу в Вязовом. Повреждены три частных жилых домовладения и хозпостройки. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна.
В Запорожской области украинцы атаковали жилые кварталы в Василевке, повреждены частные дома и автомобили, один человек ранен.
В Донецке украинским обстрелом ранены женщины 1933 и 1955 г.р., в Горловке два человека ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотника в поселках шахты им. Изотова.
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