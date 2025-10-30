 

Психоанализ отношений Трампа и Путина

Неуклюжие попытки некоторых аналитиков через психоанализ выйти на скрытые мотивы президента США Трампа, и, на их основе объяснить и спрогнозировать всё то, что происходит и будет происходить с США, выглядят наивными и не оригинальными.

 

В мировых и российских СМИ, с одной стороны, идёт психоанализ неадекватного поведения США и Запада, а с другой неадекватного политического поведения президента Трампа. Некоторые аналитики даже планируют написать книгу, посвящённую психоанализу Трампа, в которой делают попытку свести всю сложность происходящих процессов США к прошлым душевным конфликтам детства, обиде, мести Трампа и т.п. Вот такая фрейдовская ограниченность!

 

Мною применялся психоанализ, но только при рассмотрении определённых душевных проблем. Кроме того, я тоже в течении двух лет в рамках еженедельника «Аргументы Недели» вел рубрику «Психоанализ», в которой проводил психоаналитические интервью различным знаменитостям (см. В. Жириновский и др. политиков), но старался быть корректнее и не выходил на основании этих анализов на политику в тех авантюрных масштабах, как это делают некоторые аналитики. Я приглашал для психоаналитического интервью самого *Бориса Березовского, но получил от него отказ. Видимо *Березовский сам осознавал, что психоанализ может быть хорошим инструментом, с помощью которого можно дискредитировать и нанести значительный удар по имиджу личности.

 

Очевидно, что всё это связано только с тем, чтобы нанести урон имиджу Трампа, расковырять душу президента так, чтобы восприятие его в мире было не таким успешным, каким оно оказалось в последние успешные годы. Это, по-видимому, заказ оппонентов Трампа.

 

По-видимому, Трамп находится сейчас в невротическом состоянии, которое вызвано современной ситуацией и его двойственным отношением к Путину. Но так ли это было на самом деле? Часто невротическое состояние вызывается подвешенностью между двумя чувствами. Личность в таких случаях как бы застревает и не может вырваться из этой психологической ловушки.

 

Анализ, проведенный мною, показал, что Трамп сейчас застрял между двумя противоположными верами: верой в модернистскую (традиционную и классическую) психологию и верой в постмодернистскую психологию. И, действительно, с одной стороны, Трамп сильно верит в модернистскую психологию, согласно которой прогнозы о личности можно делать на основе анализа прошлых отношениях Трампа и Путина на основании устойчивых психологических характеристик (личностных смыслов, установок, ценностей).

 

Согласно такой психологии, в которой есть причинно-следственные связи, смыслы, начало и конец, системность, логичность и т.п., можно прогнозировать Трампом будущее на основе исходных, прошлых данных личности Путина. С другой стороны, Трамп, живёт в эпоху возникновения постмодернистской философии (во всяком случае, о ней знают консультанты администрации США), и поэтому Трамп догадывается, что не всегда можно доверять психике другого, полагаясь лишь на прогнозы, основанные на прошлых её проявлениях и характеристиках.

 

Практика показывает, что психика чаще всего бывает непредсказуемой, в силу того, что появляются факторы и ситуации, которые порой настолько основательно перечёркивают её прошлое, что она начинает противоречить своей изначальной сути. В таком случае психика начинает проявлять себя не на основе своих прошлых свойств, а на основе внешней ситуации (ситуационная психология), удивляя окружающих своими основательными трансформациями. Психика «играет в кость или рулетку», забыв о всех своих прошлых установках. Всё это работа постмодернистской психологии.

 

В своих исследованиях по постмодернистской психологии мною был сформулирован принцип единства модернистской и постмодернистской психологии, как формула, согласно которой, животворящая и непредсказуемая психика не может существовать только на основе своей модернистской или постмодернистской составляющей. Смерть одной приводит к смерти другой, и, в конце концов, к исчезновению человеческой психики. Таким образом, живая душа всегда подвешена (как и душа Трампа) между модерном и постмодерном. От этого не уйти никуда!

 

Тогда на что же надеется президент США? Пожалуй, на торжество постмодернизма не во внутреннем мире (психике), а во внешнем, где имеет место глобализация всего и вся, исчезновение и рассеяние сути всех мировых институтов политики, экономики, религии, спорта, искусства и др. (всё перемешалось и превратилось в «ад того же самого», заправляемого прагматизмом и долларом), где имеет место Смерть Автора (Президент Трамп теперь не автор своей страны, а продукт мировой глобализации и объективных экономических условий, где отсутствует его политическая воля в своей стране и в мире). Трамп будет заниматься управлением Хаоса. Во всяком случае так будут программировать стратеги Трампа.

 

Согласно современным постмодернистским реалиям, Трамп теперь уже не автор США, то есть уже не Президент и поэтому может легко отдать этот симулякр. Трамп, по-видимому, заранее подготовил себе самые значительные в США бизнес-позиции, превратившись не в автора США, а в её скрытого скриптора — монтажера крипто-капиталов и др., которые, будут в будущем определять агонизирующее дыхание США, а не институт её президентства. Трамп верит, что возврата к модерну не будет никогда, а значит автором США не будет уже никто, то есть никакие преемники. Роль скриптора США позволит Трампу нанимать различных талантливых менеджеров экономики и политики. Это будут слепые менеджеры капиталов, а не руководители животворящей и непредсказуемой Америки.

 

Теперь возвратимся к реалиям… В СМИ вышли западные публикации о неадекватном состоянии Трампа. Его называют часто клоуном.

На мой взгляд, возникает проблема социально-мировой психиатрии: кто более адекватен Запад или Восток? Многие мои статьи были посвящены этой проблеме, и я уже писал, что планета погружается в мировые аддикции (зависимости) — игроманию, кредитоманию и т.п., которые организованы США (эта страна научила мир жить в долг, подсадила на доллароманию и т.п.)

 

Теперь, с помощью снятия политики мягкого смягчения США решило организовать ломку развивающимся странам (Украина, Россия и др.), которые подсадила на доллар, а вовремя этой ломки навязать свою политику.

 

Некоторые аналитики сами рассчитывали обнаружить неадекватность России, но такую, с помощью которой можно было бы навязать ей свои планы, но этого не произошло. Оказывается, Россия ещё имеет адекватное состояние и сохраняет свою Сущность и Способность к Самосохранению (во всяком случае, мы надеемся на это).

 

Украина же приобрела эту неадекватность и настолько сильно подсела на зеленый, что родила в себе во время ломки мортидозные установки (агрессия, фашизм и т.д.) Эти социально-психологические припадки Украины являются продуктом постдолларовой абстиненции, вызванной нехваткой зеленого, которого разворовали чиновники и олигархи Украины. **Зеленский, пребывая в неадекватном состоянии, обусловленным социальной шизофренией, то есть раздвоение между страхом потерять собственные валютные накопления и страхом потерять власть на Украине, находится в прострации. Эта неадекватность устраивает Запад.

 

Подводя итог скажу, что упрощать процессы президентов США и России до уровня скрытых мотивов некорректно. В мире происходят объективные процессы, которые не в коем случае не связаны с пропагандой США, которые могут заказывать психоаналитиков для написания нужных для пропаганды статей.

 

 

 

*Б.Березовский был заочно осужден в 2007 году по обвинению в мошенничестве и растрате.

**Признание режима Владимира Зеленского в качестве террористического — вопрос времени, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству РИА Новости, 06.06.2025.



