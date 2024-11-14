 

Раскрыты ожидания сторонников Трампа

Американский Исследовательский центр Пью проанализировал ожидания сторонников Трампа в сравнении с 2020-м годом. За это время сильно выросла важность вопроса иммиграции (с 61% до 82%), немного увеличилась значимость экономических проблем (с 88% до 93%). С другой стороны, вопрос абортов стал менее важен для сторонников Трампа: его значимость упала с 46% до 35%.
92% сторонников Трампа согласны, что пол нельзя "поменять". 60% сторонников Харрис думают, что пол можно менять.
89% полагают, что право на оружие повышает безопасность (среди сторонников Харрис - только 18%).
Лишь 24% сторонников Трампа думают, что "наследие рабства" всё ещё довлеет над чернокожими, мешая им жить (среди сторонников Харрис так думают 80%).
88% сторонников Харрис хотят открываться миру, но только 34% сторонников Трампа тоже поддерживают открытость США миру.
83% республиканцев считают, что судебная система слишком мягко обходится с преступниками, с этим согласны 39% демократов.
60% республиканцев считают, что семья и деторождение должны быть приоритетом для общества, с этим согласны только 17% демократов.
84% республиканцев предпочитают, чтобы госслужбы были меньше и предоставляли меньше услуг; с этим согласны только 22% демократов.


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Чёрные американцы будут голосовать за Камалу Харрис
» Белые католики и протестанты предпочитают Трампа, но все остальные религиозные группы предпочитают Харрис
» Политические предпочтения сторонников Трампа и сторонников Харрис
» Ключевые позиции, по которым расходятся сторонники Трампа и Байдена
» 52% республиканцев и 41% демократов считают, что США стоит разделить на две страны
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Победа Трампа (экспресс-анализ)

Победа Трампа (экспресс-анализ)

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

США планируют разобщать незападные страны между собой

США планируют разобщать незападные страны между собой

Об итогах саммита БРИКС -2024

Об итогах саммита БРИКС -2024

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Калининграде владелец завода завозит индусов и платит им больше, чем местным

  • 22:43
  • 107

В Иране откроется "психологическая клиника", для женщин, не желающих носить хиджаб

  • 22:20
  • 122

Детская смертность в РФ за 10 лет снизилась, а инвалидность выросла

  • 18:02
  • 208

Раскрыты ожидания сторонников Трампа

  • 15:10
  • 226

Мигранты стали меньше воровать, но больше насиловать и продавать наркотики

  • 14:45
  • 230

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в ЛНР, ДНР и Белгородской области

  • 14:28
  • 246
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru