Раскрыты ожидания сторонников Трампа

Американский Исследовательский центр Пью проанализировал ожидания сторонников Трампа в сравнении с 2020-м годом. За это время сильно выросла важность вопроса иммиграции (с 61% до 82%), немного увеличилась значимость экономических проблем (с 88% до 93%). С другой стороны, вопрос абортов стал менее важен для сторонников Трампа: его значимость упала с 46% до 35%.

92% сторонников Трампа согласны, что пол нельзя "поменять". 60% сторонников Харрис думают, что пол можно менять.

89% полагают, что право на оружие повышает безопасность (среди сторонников Харрис - только 18%).

Лишь 24% сторонников Трампа думают, что "наследие рабства" всё ещё довлеет над чернокожими, мешая им жить (среди сторонников Харрис так думают 80%).

88% сторонников Харрис хотят открываться миру, но только 34% сторонников Трампа тоже поддерживают открытость США миру.

83% республиканцев считают, что судебная система слишком мягко обходится с преступниками, с этим согласны 39% демократов.

60% республиканцев считают, что семья и деторождение должны быть приоритетом для общества, с этим согласны только 17% демократов.

84% республиканцев предпочитают, чтобы госслужбы были меньше и предоставляли меньше услуг; с этим согласны только 22% демократов.











