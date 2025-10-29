Пелевин: налево или направо?

Пелевин — почти благочестивый католик? С ним произошел духовный поворот и Савл сделался Павлом? Или он просто делец, который решил, что для стабильного извлечения прибыли надо не просто чтить, но продвигать духовность исторической Родины? Духовность, прежде всего, христианскую, но не только. В книге ясно высказана точка зрения, что Бог не зависит от религии и культуры…

Пелевин решил побороться за кресло «официального писателя» с Захаром Прилепиным? Готовит, подобно Максиму Горькому, возвращение к родным пенатам? Или писатель за последние годы много пережил и его потянуло к родному, теплу и покою? Кто знает, не нам судить…

Большую часть книги «А Sinistra» занимает яркий магический экшен в симуляции эпохи Ренессанса, созданной старой доброй корпорацией TRANSGUMANISM. INC. Попаданчество, магия, игра и всесилие. Волшебные венецианские маски, стёб над Шекспиром. Всё это не удовлетворяет игрового персонажа мага Марко, который жаждет христианского спасения. Всё это приводит к аллюзиями на творчество Пелевина нулевых с банкиром Деньковым и духовными приключениями топ- менеджеров. Потом появляется сибирская зона из мира TRANSGUMANISM. INC и Вольнобег, который должен победить кручину земного и небесного беспредела. Делай, что можешь и ни о чём не заботься, учит Вася Атлет, чем-то похожий на Ивана Денисовича из повести Солженицына…

Маг Марко, оказавшийся в теле зэка, осознаёт, что приближается к Богу и гибели. Он делает шаг к Нему. И автор заканчивает роман.

В конце он максимально прямо говорит о необходимости веры для человека, важности причастности к Богу. Верить надо, чтобы нормально жить и умереть. Пелевин использовал при написании мою статью «Неофеодализм и религия», но книга проникнута идеями автора, загадочными, как алхимия Ренессанса.

Что значит название «A Sinistra» (с итальянского - «левый путь»)? Это просто обобщённое название магических практик, описанных в романе? Или так писатель характеризует свой духовный путь и предыдущее творчество, где-то дистанцируясь от него? Быть может, так он даёт понять вдумчивому читателю, что книга «левая», неискренняя? Написанная, чтобы соответствовать современным отечественным тенденциям. Да и Олег Тиньков заплатил. Либо это характеристика пути Пелевина к Богу? Или название — символ мировоззренческих перемен? Загадка!

Автор пишет от имени мага, который превращает в золото своих учеников, которых потом уничтожает. Насчёт уничтожения читателей (в каком -либо виде) - это вряд ли. А вот использование для обогащения — да. Особенно теперь, в немолодые годы. Пелевин говорит здесь не только о себе, но и о подавляющем большинстве восточных и западных гуру, духовных авторитетов, властителей дум и пр. Для которых привлекать к себе людей — значит превращать их в золото для себя. В том числе — и со смертельным исходом.

Это не бог весть какое открытие, но откровенность в фольге из красивой метафоры достойно гуру первого ряда.

Писатель поясняет, что лучше всего, когда читатель, пока его превращают в золото, чему- то учиться. А лучше всего — находит Бога, безразлично, на основе какой религии. Неважно кто ведёт человека к встрече со всевышним, пусть хоть менеджер Акурков с банкиром Деньковым. И неважно, каковы цели ведущего. Встреча с Богом всегда неожиданна и случайна. И пусть, встретившись с абсолютом, человек гибнет. Надо метафизически исчезнуть. Только тогда отдельная личность полностью сливается с абсолютом. Или просто исчезнуть из банки.

Это, наконец, спасает человека от страха и сомнений, которыми полна любая долгая и прекрасная жизнь. Она может быть лишь путём к встрече с Ним, которую оттягивают успех и здоровье. А прибывание в управляемом баночном раю вообще должно отлучить человека от настоящего Абсолюта, то есть, сделать несчастным. Если не навек, то надолго.

Таким образом, получается, что корпорация TRANSGUMANISM. INC лишает клиентов счастья и грозит обречь на вечные муки? А нищие, убогие и обманутые могут быстро и сравнительно безболезненно достичь всего в один миг?

Стремление к личному выживанию любой ценой, действительно, создаёт человеку ад на земле. Особенно при неофеодализме, когда физическая оболочка легко может стать обузой, и ожидание смерти может показаться бесконечным. А страх гибели мешает насладиться тем, что дано. Лучше спокойно брать доступные блага. И они могут давать необычайное удовольствие, особенно в количествах, не притупляющих остроту чувства. И хорошо будет тем, кто считает, что смерть обещает долгожданную встречу, а их жизнь наполнена радостным ожиданием.

Пелевин действительно проповедует в этой книге ценность веры и искренней любви к Богу? Или он решил создать новую симуляцию в духе TRANSGUMANISM. INC ради извлечения прибыли? И то и другое одновременно — да запросто! Так очень часто было и будет. Ведь встреча будет прекрасной, но ожидание надо сделать максимально комфортным. Но автор целенаправленно отдал на откуп читателю окончательные выводы.

Создав немного золота для Пелевина, он может сделать собственную духовную трансмутацию. Или просто немного развлечься.