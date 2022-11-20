Пелевин и летитбизм

Вышла новая книга Пелевина (единственного и неповторимого) «KGBT+». Здесь автор предстал в образе позднего Л.Н. Толстого – наставника и учителя. Который хочет сказать людям самое важное, пока есть возможность. Но, в отличии от последнего, Пелевин старается не быть занудным. Но и духовно-исторические экскурсы в восточную экзотику, и традиционный пелевинский юмор и троллинг (в т.ч. – самого себя), и обращения к актуальному – это просто привлекательная обёртка для философских идей.

Суть здесь – технология летитбизма. У неё разные истоки. Это, прежде всего буддизм и христианство, рок-музыка и не только. Летитбизм, в частности, вдохновлён эстетикой и целеполаганием социогнозиса и нанофутуризма (сделать жизнь при неофеодализме легче, сполна ощущать мгновения радости и красоты).

Но он также затрагивает вопросы, которые в моих концепциях обозначены лишь пунктирно. А именно, как лучше всего думать и чувствовать в условиях наступающей эпохи.

«Letitbe» - буквально – «пусть будет так», название одной из песен легендарной группы «The Beatles». В ней говорится о спокойном принятии жизни такой, какая она есть. Песня призывает не прятаться от жизненных тягот, не считать их чем-то трудным, неприемлемым. И покойно идти вперёд.

Пелевин, опираясь на психологический опыт мировых религий, призывает спокойно принимать всё происходящее, не важно, радость это или печаль. Специально не прячась от эмоций и ощущений, стараться не давать им оценок и не придавать специфической значимости. Не привязываться также к покою и самодостаточности, к собственной духовной автаркии и мнимому величию.

Тогда волнение будет равным покою, движение – неподвижности, а человек – просто существующим в потоке изменений. Ему не обязательно уходить от мира, «идти к людям», менять веру или убеждения и пр. Он может заниматься чем угодно или не заниматься ничем. Просто с помощью летитбизма он сможет достаточно спокойно реагировать на быстрые перемены, иметь от них психологическую защиту, действовать (или бездействовать) обдуманно и спокойно.

Я уже писал, что при переходе к неофеодализму помогут необременительные привычки, доставляющие этому человеку максимальное удовольствие. Вроде любви к птичьему пению, наслаждению рассветами или закатами. Склонность к таким вещам надо в себе развивать.В целом при переходе к неофеодализму может очень помочь врождённый оптимизм и жизнелюбие. Но когда всего этого недостаточно, может пригодиться и летитбизм. Если он лично вам подходит, конечно. И именно на этом отрезке жизненного пути.

Но у летитбизма может быть и социальное измерение. Ведь и христианство, и восточные религии делали психологически приемлемой жизнь людей в условиях, когда перемены чаще всего несут хаос и новые тяготы для людей, помогали им раз за разом обретать вкус к жизни и вставать на ноги. А это непросто, особенно для носителей сложных урбанизированных культур.

Эти религиозные концепции помогали решать и более конкретные задачи, обусловленные этнокультурной спецификой. Например, дзен-буддизм развился в социальной среде, где человек многое должен был многое понимать без слов и действовать согласно подсказкам интуиции. А также психологически адаптироваться к замкнутой социальной группе.

Подобные мировоззренческие системы, выполняющие роль социально-психологической анестезии, также помогали поддерживать стабильность в обществе. До недавнего времени в США действовала эффективная охранительная идеология, основанная на психологии и восточных культах. Эффективная – поскольку неполитическая и антиполитическая. Она основывалась на том, что внимание человека переключалось на решение личных проблем с проблем общества. В этом людям помогали многочисленные психологи и психоаналитики, тренеры по йоге, знатоки других восточных практик и пр. Сделать молодёжный протест 1960-х гг. безобидным помогла в том числе и она. Сейчас эта система всё ещё продолжает работать, но уже далеко не так эффективно. Во многом потому, что и поставщики, и потребители «духовного продукта» хотят получить максимальную отдачу при минимальных усилиях. Поэтому в условиях быстрого ухудшения жизни западного среднего класса такая поверхностная «социальная анестезия» действует всё слабее.

В трудных условиях духовные практики требуют самоотдачи. Но, как пишет Пелевин, они самоотдачу и облегчают…

Вообще, «массовый летитбизм», заметный в укладе жизни какого-либо народа, возникает в истории человечества раз за разом. Неспешность, фатализм, отрешенность, расслабленность - всё это вместе либо по отдельности – общие места в описании «национальных характеров»самых разных этносов. Они формируются в самых разных условиях и по разным причинам. Если чему история и учит, то летитбизму.

С одной стороны, летитбизм - вполне логичное психологическое дополнение к Социогнозису. Он – одна из технологий достижения относительного спокойствия в эпоху перемен. А такие пути могут быть разными и чаще всего – другими. Главное – спокойствие духа как результат, о котором своевременно напомнил Пелевин.

С другой стороны, летитбисты могут не среагировать на очередную опасность вовремя и с должной энергией. И это может иметь для выживания печальные последствия. Как для выживания отдельного человека, так и группы людей. Тем более, что некоторых летитбистов вопрос выживания может и не волновать. Как и любой подход к жизни, летитбизм может быть полезным и вредным в зависимости от ситуации и человека. А также цели, которую он ставит перед собой.