 

Неофеодализм и религия

Неофеодальная идеология.

Нынешний неофеодализм демонстрирует большую роль техники, и относительно малую — идеологии. Особенно идеологий массовых. Потому, что люди тоже относительно незначимы. Но без мировоззрений и верований, разумеется, не обойдётся.

Конкретное наполнение неофеодальной идеологии не суть важно. Оно может быть совершенно разным. Однако мировоззрение должно помогать радоваться и надеяться даже в трудных жизненных обстоятельствах. Она должна способствовать добрым отношениям между членами коллектива. А так же способствовать рациональному и гибкому отношению к посторонним.

 

 

Религии при неофеодализме.
Сейчас принято говорить о христианской религии, буддистской религии, исламской религии. При неофеодализме, вероятно, будут говорить о христианскИХ, исламскИХ, буддисткИХ религиях. Их дезинтеграцию мы наблюдаем уже сейчас. При этом некоторые ответвления мировых религий наберут силу, другие же канут в Лету.

Огромная роль техники может вести к частичному «объязычиванию» религиозного сознания. Различные виды «практической магии» будут часто значить больше, чем убеждения и верования.

Перспективы неоязычества неясны, но со временем оно может стать крепкой «нишевой» религией, популярной в некоторых социальных и профессиональных группах, территориях.

Крупные синкретические секты, вроде «Фалуньгун» и других восточно — и южноазиатских объединений, могут оказаться весьма успешными.

Поклонение «великому прошлому» могут привести к различным карго-культам в честь Сталина, Клинтона и других персонажей.

Эффективными могут оказаться некоторые разновидности индуизма, ориентированные на создание автономных общин.

 

Радикальный ислам: главная слабость
Сильные стороны радикального ислама хорошо известны: это крайняя решительность части адептов и широчайшие международные связи.
О слабых, на самом деле, задумываются не так часто. Самая главная из них – радикальный ислам вторичен и чрезмерно зависим от того общества, с которым борется. И от нефтяной экономики, и от современной инфраструктуры. Он слишком мало создаёт и легко может погибнуть вместе с «организмом –носителем». Он может обескровить народ, слишком сильно в него вложившийся.

Поэтому радикальный ислам может стать одним из основных «ледоколов неофеодализма», но вряд ли будет играть ведущую роль после завершения его формирования.

 

 

 

Малые религиозные группы.
При переходе к неофеодализму и собственно при нём большую роль будут играть малые религиозные группы (отдельные общины и пр.). Этому есть три причины.
1) Сегментация и дробление крупных религиозных общностей
2) Необходимость людей объединяться в коллективы выживания при слабости традиционной родственной и территориальной самоорганизации.
3) Необходимость мощного психологического «обезболивающего» в тяжелых условиях.
Религиозные группы уже играют значительную роль в движении дауншифтеров, организуют общины в сельской местности.
Группы со сравнительно вменяемым, ответственным и самовоспроизводящимся руководством могут стать основой для стабильных неофеодальных сообществ.
Когда как секты с неадекватным, оторванным от реальности и безответственным руководством и/ или низовым составом обречены на исчезновение.
Одновременно некоторые нерелигиозные коллективы выживания могут сильно пострадать от отсутствия социально-психологической «анестезии», источников положительных эмоций и отсутствия ощущения перспективы. Особенно если они оказываются в непривычно тяжелых условиях.

Крупные религиозные общности так же могут существовать при потребности в единстве, опоре на сильные коллективы выживания и эффективных лидеров.

 

 

Технофетишизм при неофеодализме.
При неофеодализме очень наглядно заявит о себе зависимость человека от искусственной среды. И, следовательно, от техники.
Важные технические устройства легко смогут становится объектами поклонения. Например, 3D – принтер – основа производства. Трактор или комбайн как фетиш плодородия. Или миномёт, удобное и простое артиллерийское орудие и одновременно фаллический символ, наглядное проявление мужского начала.
Так же объектами поклонения могут вновь стать ветер и солнце как источники электроэнергии.
Приборы и устройства, получаемые из-за пределов коллектива, могут объявляться дарами и символами высших сил по примеру карго –культов.

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Неофеодализм: социальная политика
» Образование при неофеодализме
» Неофеодализм: духовная и материальная культура
» В школах Москвы вводится предмет "Религии мира"
» Общественная палата РФ выступила за законодательное урегулирование изучения в школах религии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Зависимость от импорта в РФ остаётся высокой

  • 11:27
  • 124

Неофеодализм и религия

В Молдавии задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул

  • 11:07
  • 131

Продолжаются ожесточённые бои в Белгородской области, погибла корреспондентка Первого канала

  • 10:37
  • 163

Мысли вице-президента США о путях развития промышленности, производительности труда и миграции

Эксперты выдвинули возражения к законам о защите граждан от кибермошенничества и об искусственном интеллекте

  • 20:08
  • 306
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru