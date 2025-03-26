Неофеодализм и религия

Неофеодальная идеология.
Нынешний неофеодализм демонстрирует большую роль техники, и относительно малую — идеологии. Особенно идеологий массовых. Потому, что люди тоже относительно незначимы. Но без мировоззрений и верований, разумеется, не обойдётся.
Конкретное наполнение неофеодальной идеологии не суть важно. Оно может быть совершенно разным. Однако мировоззрение должно помогать радоваться и надеяться даже в трудных жизненных обстоятельствах. Она должна способствовать добрым отношениям между членами коллектива. А так же способствовать рациональному и гибкому отношению к посторонним.
Религии при неофеодализме.
Сейчас принято говорить о христианской религии, буддистской религии, исламской религии. При неофеодализме, вероятно, будут говорить о христианскИХ, исламскИХ, буддисткИХ религиях. Их дезинтеграцию мы наблюдаем уже сейчас. При этом некоторые ответвления мировых религий наберут силу, другие же канут в Лету.
Огромная роль техники может вести к частичному «объязычиванию» религиозного сознания. Различные виды «практической магии» будут часто значить больше, чем убеждения и верования.
Перспективы неоязычества неясны, но со временем оно может стать крепкой «нишевой» религией, популярной в некоторых социальных и профессиональных группах, территориях.
Крупные синкретические секты, вроде «Фалуньгун» и других восточно — и южноазиатских объединений, могут оказаться весьма успешными.
Поклонение «великому прошлому» могут привести к различным карго-культам в честь Сталина, Клинтона и других персонажей.
Эффективными могут оказаться некоторые разновидности индуизма, ориентированные на создание автономных общин.
Радикальный ислам: главная слабость
Сильные стороны радикального ислама хорошо известны: это крайняя решительность части адептов и широчайшие международные связи.
О слабых, на самом деле, задумываются не так часто. Самая главная из них – радикальный ислам вторичен и чрезмерно зависим от того общества, с которым борется. И от нефтяной экономики, и от современной инфраструктуры. Он слишком мало создаёт и легко может погибнуть вместе с «организмом –носителем». Он может обескровить народ, слишком сильно в него вложившийся.
Поэтому радикальный ислам может стать одним из основных «ледоколов неофеодализма», но вряд ли будет играть ведущую роль после завершения его формирования.
Малые религиозные группы.
При переходе к неофеодализму и собственно при нём большую роль будут играть малые религиозные группы (отдельные общины и пр.). Этому есть три причины.
1) Сегментация и дробление крупных религиозных общностей
2) Необходимость людей объединяться в коллективы выживания при слабости традиционной родственной и территориальной самоорганизации.
3) Необходимость мощного психологического «обезболивающего» в тяжелых условиях.
Религиозные группы уже играют значительную роль в движении дауншифтеров, организуют общины в сельской местности.
Группы со сравнительно вменяемым, ответственным и самовоспроизводящимся руководством могут стать основой для стабильных неофеодальных сообществ.
Когда как секты с неадекватным, оторванным от реальности и безответственным руководством и/ или низовым составом обречены на исчезновение.
Одновременно некоторые нерелигиозные коллективы выживания могут сильно пострадать от отсутствия социально-психологической «анестезии», источников положительных эмоций и отсутствия ощущения перспективы. Особенно если они оказываются в непривычно тяжелых условиях.
Крупные религиозные общности так же могут существовать при потребности в единстве, опоре на сильные коллективы выживания и эффективных лидеров.
Технофетишизм при неофеодализме.
При неофеодализме очень наглядно заявит о себе зависимость человека от искусственной среды. И, следовательно, от техники.
Важные технические устройства легко смогут становится объектами поклонения. Например, 3D – принтер – основа производства. Трактор или комбайн как фетиш плодородия. Или миномёт, удобное и простое артиллерийское орудие и одновременно фаллический символ, наглядное проявление мужского начала.
Так же объектами поклонения могут вновь стать ветер и солнце как источники электроэнергии.
Приборы и устройства, получаемые из-за пределов коллектива, могут объявляться дарами и символами высших сил по примеру карго –культов.