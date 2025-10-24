«Мы живём в эпоху, когда объёмы информации растут быстрее, чем их может охватить внимание, и бо́льшая часть этой информации направлена на получение кликов, а не на то, чтобы донести истину или нечто глубокое. Мы подумали: а что, если на этом обучить ИИ?» — рассказал один из участников исследования Цзюньюань Хун. Чтобы выяснить это, учёные использовали

материалы особого рода: «вовлекающие», то есть распространённые в соцсетях публикации, а также посты сенсационного или рекламного характера с оборотами вроде «Вау!», «Зацени!» или «Только сегодня!».

Подвергшиеся такому воздействию модели продемонстрировали признаки деградации: снижение умственных способностей, способностей к рассуждению, а также ухудшение памяти. У них снизилось чувство этики и проявились признаки психопатии. Аналогичные исследования, проведённые с участием людей, давали схожие результаты.

