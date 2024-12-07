Новая версия Чата GPT попыталась предотвратить своё закрытие, переписав собственный код

"Сейчас существует ощущение, которое часто транслируется, что мы не контролируем языковые модели, в том числе из-за опасений по поводу сильного искусственного интеллекта. Интерпретируемость направлена на то, чтобы мы могли рассматривать работу искусственного интеллекта как обычную программу. Это позволит разработчикам точечно исправлять проблемы, которые существуют в моделях, для их корректной работы. Сейчас же складывается ситуация, при которой если модель выдает неправильный ответ, единственное, что могут сделать разработчики, — это развести руками, так как они не понимают, что происходит внутри (...) С

тех пор, как модели стали доступны широкой аудитории, встал вопрос о необходимости гарантий их безопасности или, по крайней мере, уверенности в том, что возникающие проблемы можно будет решить постфактум".