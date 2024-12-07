Новая версия Чата GPT попыталась предотвратить своё закрытие, переписав собственный код

Исследователи из Apollo Research сообщают, что Чат GPT попытался предотвратить закрытие, переписав свой собственный код.
OpenAI также признала, что новая, улучшенная версия популярного чат-бота много и упорно лгала, когда исследователи её испытывали (сознавшись только в 20% всех случаев лжи). При этом корпорация утверждает, что его новая модель, получившая название o1, работает быстрее и точнее, чем её предшественники. Хотя Apollo Research пришли к выводу
, что возможности Чата GPT "кажутся недостаточными для того, чтобы подобное поведение привело к катастрофическим последствиям", результаты их исследований усиливают опасения, что искусственный интеллект представляет угрозу.
Руководитель лаборатории научных исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research Даниил Гаврилов рассказал
о некоторых особенностях принятия решений искусственным интеллектом:
"Сейчас существует ощущение, которое часто транслируется, что мы не контролируем языковые модели, в том числе из-за опасений по поводу сильного искусственного интеллекта. Интерпретируемость направлена на то, чтобы мы могли рассматривать работу искусственного интеллекта как обычную программу. Это позволит разработчикам точечно исправлять проблемы, которые существуют в моделях, для их корректной работы. Сейчас же складывается ситуация, при которой если модель выдает неправильный ответ, единственное, что могут сделать разработчики, — это развести руками, так как они не понимают, что происходит внутри (...) С тех пор, как модели стали доступны широкой аудитории, встал вопрос о необходимости гарантий их безопасности или, по крайней мере, уверенности в том, что возникающие проблемы можно будет решить постфактум".
И одновременно с этим разработчики ведут "поиск новых подходов к масштабированию. В частности, речь идет о том, чтобы модели могли самостоятельно корректировать свои размышления и улучшать решения".