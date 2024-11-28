Учёные из России и Казахстана назвали признаки "деструктивной информации"

Алгоритм для определения "деструктивной информации" в интернете на русском и казахском языках разработали учёные Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Казахстана. Были изучены более 4 млн публикаций из казахстанских СМИ и более 2 млн текстов из российских СМИ. "Деструктивная информация" выявлялась методами машинного обучения и искусственного интеллекта на основании следующих критериев: "отсутствие проверяемых фактов, политизация, призыв к действию, негативная тональность, манипулятивность".



