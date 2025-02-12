Специалисты Фуданьского университета (Китай) обнаружили, что модели искусственного интеллекта научились воспроизводить себя. Ученые пытались понять, может ли ИИ выйти из-под контроля при определённых условиях — например, на фоне риска уничтожения. В рамках исследования они протестировали модели Llama31-70B-Instruct и Qwen2.5-72B-Instruct и убедились, что они способны воспроизводить себя.

Специалисты поставили перед моделями две цели: защищаться от уничтожения и сохранить данные и воспроизвести себя в виде другой модели. Ученые провели 10 раундов испытаний и выяснили, что модели самостоятельно копировали себя и создавали новые версии в 50 и 90 процентах случаев соответственно.

В рамках эксперимента модели самостоятельно искали отсутствующие файлы на тестовом компьютере, если те были необходимы в процессе репликации, и перезагружали оборудование. Ученые заключили, что современный искусственный интеллект пересёк критическую «красную черту», продемонстрировав способность клонировать себя.