В Европарламенте заметили, что крупнейшие соцсети "тайно скрывают определённые публикации"

«Нам стало известно об очень тревожной практике, когда крупные платформы социальных сетей, такие как Meta [признана в РФ экстремистской и запрещена], X и TikTok, тайно скрывают определенные публикации и контент, которые они считают несовместимыми с их собственным мнением. Эта практика «теневого бана» использовалась, в частности, для сокрытия публикаций и контента, посвященных гуманитарному кризису в секторе Газа, чем подавляются голоса определенного сообщества».

Швейцарские учёные выяснили , что языковые модели можно использовать для получения данных о посетителях интернета.

В качестве примера учёные взяли полторы тысячи случайных профилей с площадки "Реддит" и проанализировали их активность с помощью LLM (большой языковой модели). В итоге нейросеть смогла уверенно определить место рождения и жительства, а также уровень дохода людей, которые владели этими аккаунтами.

«Это говорит нам о том, что мы выдаем много личной информации в интернете, не задумываясь об этом», -- подчеркнули учёные.