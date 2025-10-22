 

Взбесившиеся умные матрасы шпионили за своими владельцами

 

Умные матрасы были впервые представлены компанией Eight Sleep в 2019 году, а их последнее поколение — в мае этого года. Рекламный проспект обещал всё: от отдыха в невесомости и настройки положения тела в постели до полного климат-контроля и встроенных динамиков, и даже возможности пробуждения «мягкой вибрацией». Матрасы были одобрены Илоном Маском, Марком Цукербергом, другими известными руководителями, спортсменами и знаменитостями.

Однако умные матрасы Eight Sleep целиком и полностью зависят от подключения к облаку (на что клиенты безрезультатно жаловались несколько лет), и когда произошёл сбой в работе ЦОД,  матрасы вышли из строя: они зависали в режиме охлаждения, нагрева или неудобного наклона, и изменить это было невозможно. Например, один из пользователей написал: «Половина кровати, на которой спит моя девушка, сама настроилась на 110 градусов по Фаренгейту [43,3 °C] и не хочет остывать. Кошмар».

Но это оказалось не единственной проблемой. Один из владельцев умного матраса после сбоя обнаружил, что само приложение отправляет производителю невообразимое количество данных — 17,7 Гбайт в месяц. Другой пользователь проверил свою статистику и обнаружил, что его модель потребляет ещё больше — 28 Гбайт в месяц, или примерно 1 Гбайт в день. Подобные поведение демонстрируют умные матрас-шпионы и у других пользователей. По сути дела, Eight Sleep знает о владельцах своих умных матрасов всё — их склонности и интимные привычки, любимые позы для сна, характер храпа, содержание разговоров перед сном, распорядок дня и множество другой информации. Огромный вопрос, как компания распоряжается этими данными и какова может быть цена их утечки. 

