Умные бытовые приборы включают микрофон смартфонов и прослушивают владельцев

Специалисты потребительской компании Which? рассказали об "умных" бытовых устройствах, прослушивающих владельцев. В расследовании было отмечено, что фритюрницы китайских брендов Xiaomi, Tencent и Aigostar активировали микрофон смартфонов пользователей без видимой причины. Также специалисты уличили умные телевизоры Hisense и Samsung в запрашивании индекса почтового адреса пользователей.

Исполнительный директор британского комиссариата по информации Стивен Алмонд заметил, что потребители часто платят дважды: первый раз — покупая технику, второй раз — своими данными. Специалисты регулятора пообещали выпустить в марте 2025 года список рекомендаций по сбору данных, ограничивающих производителей умной бытовой техники.