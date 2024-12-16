 

Умные бытовые приборы включают микрофон смартфонов и прослушивают владельцев

 

Специалисты потребительской компании Which? рассказали об "умных" бытовых устройствах, прослушивающих владельцев. В расследовании было отмечено, что фритюрницы китайских брендов Xiaomi, Tencent и Aigostar активировали микрофон смартфонов пользователей без видимой причины. Также специалисты уличили умные телевизоры Hisense и Samsung в запрашивании индекса почтового адреса пользователей.

Исполнительный директор британского комиссариата по информации Стивен Алмонд заметил, что потребители часто платят дважды: первый раз — покупая технику, второй раз — своими данными. Специалисты регулятора пообещали выпустить в марте 2025 года список рекомендаций по сбору данных, ограничивающих производителей умной бытовой техники.

 
Ранее американский инвестор в области ИТ Джошуа Стилман рассказал, как ему не удавалось найти себе просто сушилку, без "умных" технологий, и он выяснил, что в 2023 году 87% всей продаваемой бытовой техники были "умной" техникой, найти базовую модель становится почти невозможно. Также он отметил, что всегда знал, что компания "Гугл", предоставляя бесплатный почтовый ящик и поисковик, собирает данные своих пользователей. Сегодня средний человек проводит за цифровыми устройствами более семи часов в день, и 47% говорят, что ощущают беспокойство, когда у них под рукой нет смартфона.
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APN.ru