 

Половина подписчиков Байдена в Твиттере оказались фальшивкой

Аудит, проведённый в преддверии покупки соцсети Твиттер миллиардером Илоном Маском, показал, что фактически половина (49,3%) подписчиков президента США Джо Байдена -- это боты или неактивные аккаунты. Это 11 миллионов аккаунтов.
Маск заверил, что, хотя он раньше голосовал за демократов, на выборах-2024 будет голосовать за кандидата-республиканца.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10829675/Almost-half-President-Bidens-Twitter-followers-FAKE-audit-reveals.html
 
Кроме того, по данным Индекса финансовой безопасности-2022, Соединённые Штаты оказались "лучшей страной" для тех, кто стремится отмыть и спрятать грязный капитал, -- "диктаторов, олигархов и мошенников".
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10829943/The-number-one-dictators-oligarchs-crooks-stash-dirty-money-report-claims.html


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